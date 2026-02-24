'El Sheriff' será el pregonero y actuará en el Carnaval de La Barca 2026: fechas y novedades

Presentación del 'El Sheriff' como pregonero y cartel de Carnaval, en el Ayuntamiento de La Barca.

El Ayuntamiento de La Barca de La Florida vivió la noche del lunes uno de esos momentos que ya forman parte de la historia de su Carnaval. El Consitorio de esta entidad local autónoma acogió la presentación del pregonero del Carnaval 2026. Se trata de "una persona muy querida por todos los carnavaleros de nuestro pueblo y que nos ha visitado en numerosas ocasiones con sus agrupaciones: Juan Manuel Braza Benítez El Sheriff”, anunció el alcalde Alejandro López .

"Estamos seguros de que el próximo 5 de marzo no nos defraudará y nos regalará un pregón inolvidable, cargado de arte, emoción y sentimiento carnavalero", aseguran desde el Consistorio. El Sheriff, además de ser pregonero, actuará con su chirigota el jueves de Carnaval.

El acto sirvió también para llevar a cabo la esperada presentación del cartel del Carnaval 2026, una edición muy especial que conmemora los 40 años de la recuperación de esta fiesta. "Un cartel único que recoge a todos los pregoneros y pregoneras que, a lo largo de estas cuatro décadas, han anunciado nuestro Carnaval", detallaron.

Cartel de Ana Melgar para el 40 aniversario del Carnaval de La Barca.

Se trata de "una auténtica joya, obsequio de su autora, Ana Melgar, a quien agradecemos su dedicación y cariño en este trabajo tan significativo".

La noche regaló a los presentes un emotivo reencuentro con algunas de las personas que en 1986 formaron parte del grupo que recuperó el Carnaval de La Barca, junto al que fuera delegado de Cultura en aquel momento, Pepe Benítez. "Compartieron con todos nosotros cómo surgió la maravillosa idea de devolver la vida a esta fiesta tan nuestra", explicaron desde el Ayuntamiento.

En concreto, La Barca celebrará su Carnaval del 5 al 8 de marzo. Como principal novedad, la Cabalgata tendrá lugar el sábado 7 de marzo por la tarde, atendiendo a las peticiones de familias y vecinos. Esta medida se adopta de forma excepcional y su continuidad dependerá de la acogida de este nuevo formato, tal como ha explicado el Consistorio. Como es habitual, se premiará a los mejores disfraces, previa inscripción.