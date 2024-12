¡Sherry!, elemental querido Watson

El rumor de hace unos meses va tomando cuerpo. Jerez será de nuevo escenario natural para una gran producción cinematográfica. Una buena noticia para empezar el año 2025.

Christopher Plummer, como Holmes, en 'Asesinato por decreto' (1979).

La compañía internacional Amazon Prime Video ha encargado una nueva serie basada en las novelas de Andy Lane, ‘Young Sherlock Holmes’, con Hero Fiennes Tiffin como el joven detective. Junto a él, otros nombres importantes, como Zine Tseng, Joseph Fiennes y Natascha McElhone, además de Colin Firth. Guy Ritchie será el director de esta serie de ocho episodios, y Matthew Parkhill será el responsable de los guiones.

Este proyecto supone el regreso al universo de Sherlock Holmes para Ritchie, quien previamente dirigió dos películas sobre el famoso detective, protagonizadas por Robert Downey Jr. como Holmes, y Jude Law como el Dr. Watson.

Caricatura de Sherlock Holmes por Jim Hummel, años `80.

Esta vez, Ritchie se propone explorar una faceta inédita del icónico personaje: “En ‘Young Sherlock Holmes’ vamos a ver una nueva y estimulante versión del detective que todo el mundo cree conocer de una forma que nunca antes se había imaginado”.

La trama de la serie se centrará en un Sherlock Holmes de 19 años que se ve atraído por un misterioso asesinato en la Universidad de Oxford.

Escena de 'El perro de Baskerville' ( 1959).

Sumergiéndose en su primer caso, Sherlock logrará desentrañar, con una sorprendente falta de disciplina, una conspiración que recorre el mundo y que cambiará su vida para siempre.

Al parecer, parte de una de las historias se ambientará en Jerez, además de otros lugares de Cádiz y Sevilla; estando previsto el rodaje a finales de enero.

Los vinos Petri, de California, patrocinaron el programa de radio 'Las nuevas aventuras de Sherlock Holmes'.

Hay que recordar que la productora de Amazon Prime Video quedó muy satisfecha cuando en 2019 grabaron en la zona la versión de ‘La templanza’, adaptación de la novela escrita por María Dueñas.

El joven Sherlock

Young Sherlock Holmes es una serie de novelas escritas por Andrew Lane sobre el personaje de Sherlock Holmes, situando la historia cuando el joven ‘detective’ creado por Arthur Conan Doyle ya se enfrentaba a diferentes misterios, crímenes y aventuras.

Holmes (Michael Caine), en 'Sin pistas' (1988), ofrece jerez a los invitados.

Andy Lane nació en 1963, estudió Física en Warwick University y es novelista, periodista y un gran conocedor del personaje Sherlock Holmes. Entre 2010 y 2015 publicó ocho novelas sobre las actividades del joven Sherlock: ‘Death Cloud’ (2010), ‘Red Leech’ (2010), ‘Black Ice’ (2011), ‘Fire Storm’ (2011), ‘Snake Bite’ (2012), ‘Knife Edge’ (2013), ‘Stone Cold’ (2014), ‘Night Break’ (2015). Solo dos se han traducido al español, ‘La nube de la muerte’ y ‘La sanguijuela roja’, y en seis de ellas hay menciones al jerez.

Por su edad, Sherlock no probará el jerez en estas historias, en cambio los honores a nuestro vino se los hará su hermano Mycroft, siete años mayor que Sherlock. Siendo el tipo de jerez seco (’’dry sherry’’) el único al que los personajes hacen mención. En ‘Stone Cold’ se pueden contar hasta siete veces el término sherry, incluso en forma de repostería con el Sherry Trifle.

El ratón Dawson pide un jerez en un garito, en 'Basil, el ratón superdetective' (1986).

En otro, ‘Death Cloud’, hay una bella descripción cuando se ha servido el jerez: “...La luz del sol refractaba los colores del arcoíris en el cristal tallado de la copa (en el original inglés ‘schooner’)”.

Volvemos a llamar la atención en el mal uso que los traductores, en el caso de los dos títulos mencionados, hacen del término ‘glass’ (copa) como vaso cuando se refiere al recipiente en el que se sirve el jerez.

Carátula del dvd de la producción para la TV 'El aristócrata solterón' (1993).

Como contrapunto, Conan Doyle recurrirá al jerez en solo dos relatos, el del caso de ‘El noble soltero’ (1892), y el de ‘Gloria Scott’ (1893). En este último, los presos amotinados del barco lo celebran con jerez: ‘’...Sacó una docena de botellas de jerez oscuro (brown sherry). Rompimos los golletes de las botellas, escanciamos el líquido en los vasos’’(sic).

Sherlock Holmes y su ‘último caso’ inspiran un cóctel con jerez.

Sobre la pista

El legendario investigador de ficción Sherlock Holmes se ha dado a conocer a una nueva generación de fans a través de una buena tanda de películas y producciones televisivas.

Lo que los seguidores de Holmes quizá no sepan es que su creador, el médico escocés Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), disfrutaba de sentarse en la barra de los pubs de Londres y del interior del país. Naturalmente, tenía una razón lógica para hacerlo: enterarse de los chismes locales. Descubrió muchas pistas mientras bebía una copa en el Green Dragon, “una antigua taberna” en Berkshire (mencionada en ‘Shoscombe Old Place’); el Alpha Inn, “un pequeño bar en la esquina de una de las calles que baja a Holborn” (el caso de ‘El carbunclo azul’); el Black Swan, “una posada de renombre en High Street en Winchester” (’El misterio de Copper Beeches’); y el Red Bull and the Fighting Cock, en Peak Country (’El colegio Priory’), por nombrar solo algunos.

Publicidad de Croft con la imagen de Arthur Conan Doyle, 1987.

Holmes también utilizó su conocimiento del vino, los licores y los hábitos de quienes los beben para resolver algunos de sus casos más difíciles. En ‘La aventura del noble soltero’, recuperó a una heredera errante y frustró los planes de un pretendiente señorial, todo gracias a que comprendió la relación calidad/precio de los vinos.

El hombre misterioso “había pagado su cuenta en uno de los hoteles más selectos de Londres”. -Doctor Watson: “¿Y cómo dedujo esa relación?”.

Portada del libro de Patricia Guy, Bacchus at Baker Street (2007).

-Holmes: “...Ocho peniques por una copa de jerez indicaban uno de los hoteles más caros. No hay muchos en Londres que cobren ese precio”.

Sherlock Holmes es un gran conocedor de muchas cosas, incluido el vino.

Jerez en 'La persecución en Argel' (1945), con Basil Rathbone y Nigel Bruce.

Hay muchas referencias a una gran variedad de vinos en los relatos de misterios de Sir Arthur Conan Doyle, y tanto Holmes como el Dr. Watson suelen darse el gusto de celebrarlo después de resolver un misterio, durante las comidas mientras descifran pistas o junto a la chimenea explicando los hechos de un caso.

Publicidad de Burdon´s sherry recurriendo a Holmes y Watson, 1964.

Ya se trate de un delicioso clarete o un burdeos tinto (’El detective moribundo’ y ‘La caja de cartón’); un oporto añejo (tres copas después de la cena) disfrutado en ‘El signo de los cuatro’ (así como un borgoña tinto de Beaune); o borgoñas blancos más caros con los que brindar por el éxito (’La inquilina del velo’), que compraba a su comerciante de vinos favorito, el Sr. Vamberry. El vino es, de hecho, una constante en uno de los personajes literarios más brillantes de todos los tiempos. También demuestra que tenía un gusto excelente.

Claqueta de rodaje de la serie Young Sherlock (2024).

En la pantalla

Los guionistas que adaptaron las obras de Conan Doyle al cine y la televisión se tomaron alguna libertad que otra al incluir el jerez en la trama que en el original no aparecía. Los ejemplos son variados.

Basil Rathbone y Nigel Bruce, dando vida a los caracteres literarios, beben jerez en la producción de la Universal Persecución en Argel (1945),

Lo retorcido de esto es que la versión emitida por la Radio, con los mismos actores, fue patrocinada durante varios años por Petri Wine Company, una de las más grandes empresas bodegueras de California, que como se ve en el anuncio incluía en su cartera de vinos imitaciones del jerez.

Las versiones a la gran pantalla de ‘El perro de los Baskerville’ (1959), y ‘Estudio de terror ‘(1965), mostraban, en la primera, al párroco alabando el jerez de Sir Charles, y en la segunda a los actores John Neville (Holmes), Donald Houston (Watson) y Robert Morley (como Mycroft), disfrutando de una copa de jerez en el apartamento del 21 de Baker Street.

Holmes, Watson y el vino.

Continuamos con una versión muy libre de la factoría Disney. En ‘Basil’, el ratón superdetective (1986), dos ratones son las versiones de Holmes y Watson en este film de animación donde Dawson casi es descubierto en el garito del puerto al pedir un ‘’sherry’’.

‘Sin pistas’ (1988) nos muestra a un singular ‘Holmes’, Michael Caine, creado por Watson (Ben Kingsley), que desea compartir un jerez con los visitantes.

Finalmente, y aunque no se haga mención, Watson (James Mason) sirve a Holmes (Christopher Plummer) una copa de vino contenido en un delicado decantador de cristal en ‘Asesinato por decreto’ (1979). Es la hora del aperitivo sentado en su mullida butaca del hogar.

La producción seriada que hizo la cadena británica Granada TV de los casos de Conan Doyke es considerada la mejor de todas, y el actor Jeremy Brett el mejor Holmes.

En dos de sus entregas aparece el jerez, en ‘La escuela de Priory’ (1986), y, como hemos visto en el original de Conan Doyle, en ‘El aristócrata solterón’ (1993).

La BBC, por su parte, produjo ‘Los misterios del verdadero’ Sherlock Holmes, con Ian Richardson interpretando al médico que inspiró al escritor en la creación del famoso detective.

En ‘La silla del fotógrafo’ (2001), Sir Edward ofrece un jerez al doctor Doyle.

Holmes en una ilustración de Sidney Paget.

Sherry

Como anécdota hay que añadir a esta historia que las bodegas Burdon, de El Puerto de Santa María, publicó en ‘The Wine&Spirit Review’, con fecha 5 de junio de 1964, una publicidad con el lema ‘Los buscadores de la borla’, utilizando las siluetas de los dos personajes literarios.

Años más tarde, en 1987, Croft, en su campaña basada en famosos escritores británicos, se apoyará en un retrato de Conan Doyle acompañado de una de sus frases: “La mediocridad no conoce nada superior a ella misma; pero el talento reconoce instantáneamente al genio’’.

Al pie de la página la compañía remataba con; “Rara vez permitía que saliera de sus labios algo que no fuera original. Tú tampoco deberías”.