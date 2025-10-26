La Zaranda exhibe en el FIT de Cádiz su última obra 'Todos los ángeles alzaron el vuelo'

El elenco de la obra de La Zaranda en la obra 'Todos los ángeles alzaron el vuelo' está formado por Ingrid Magrinyá, Gaspar Campuzano, Natalia Martínez, Francisco Sánchez y Enrique Bustos

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que se celebra hasta el próximo sábado 1 de noviembre, cerrará este lunes día 27 su tercera jornada de programación con la representación de la útima obra de la compañía jerezana La Zaranda, que se llama 'Todos los ángeles alzaron el vuelo'.

La Zaranda. Teatro Inestable de Ninguna Parte, estará sobre las tablas del Gran Teatro Falla este lunes 27 de octubre a partir de las 20:30 horas.

'Todos los ángeles alzaron el vuelo' cuenta con la dirección de Paco de la Zaranda y la dramaturgia de Eusebio Calonge.

El elenco de la obra está formado por los actores Ingrid Magrinyá, Gaspar Campuzano, Natalia Martínez, Paco Sánchez y Enrique Bustos.

La duración del espectáculo es de 75 minutos y el precio de las entradas oscilan entre 10 y 25 euros.

La última obra de La Zaranda propone un encuentro con quienes buscan la manera de alzar el vuelo de su mundo suburbano y marginal. Esa huida de la sordidez es posible a través de las esperanzas de cada uno de ellos, porque guardan sus sueños como una preciada “ranura de luz en la oscuridad”.

Esta propuesta permite ingresar al mundo poético y estético de la Zaranda, un universo donde la belleza se desliza y se despega de lo previsible, como una partitura en la que todos los lenguajes de la escena se pervierten para exponer con brutal honestidad las sombras y las luces propias de la condición humana.

Si le gustan los creadores que arriesgan, que construyen un universo propio dirigido a un público que aprecia el valor del arte, no te pierdas esta obra de una de las compañías míticas del panorama teatral peninsular.

Perfil de Paco de la Zaranda

Paco de La Zaranda (Jerez de la Frontera, 1958). Actor, director y cofundador en 1978 de La Zaranda, la compañía que abrió el teatro andaluz al mundo y lo llevó a los escenarios más importantes. Ha dirigido creaciones como El desguace de las musas, Ahora todo es de noche, El grito en el cielo, La batalla de los ausentes o Futuros difuntos, entre muchas otras.

La compañía ha recibido premios como el ‘Atahualpa del Cioppo’ (FIT de Cádiz, 2008), el ‘Premio Nacional de Teatro 2008’, el ‘Premio al Mejor Espectáculo’ en la 38ª Feria de Palma del Río o la ‘Medalla de Oro’ de la Academia de las Artes Escénicas 2024. En 2018, la revista ‘Forbes’ la reconoció como una de las compañías teatrales más importantes del mundo.

Venta de entradas para los espectáculos del FIT de Cádiz

Las entradas ya están a la venta, a precios que oscilan entre 10 y 25 euros, estableciéndose precios especiales para mayores de 65 años, desempleados y Carnet Joven. Pueden adquirirse online o en la taquilla del Gran Teatro Falla que estará abierta en los siguientes horarios: de martes a viernes: 10.30 h. a 13.30 h. y 17.30h a 20.00h. Lunes, sábados, domingos y festivos con espectáculo las taquillas se abren una hora antes del mismo.

Igualmente para los espectáculos que son a las 22 h. se abrirá una hora antes. En Sala Central Lechera y Teatro del Titere de la Tia Norica, la taquilla estará abierta una hora antes del inicio de cada espectáculo.

Programadas este lunes 27 otras tres obras artísticas de La Teta Calva, Matate Amor y D'Click.

La primera cita escénica del lunes será en la Sala Central Lechera a las 17 horas y llegará de la mano de la Cía. LA TETA CALVA (España) con su ‘Yo soy 451’, adaptación dramatúrgica de María Cárdenas de ‘Farenheit 451’, de Ray Bradbury, clásico de la ciencia ficción que sigue funcionando en su denuncia de la censura y su reivindicación de la cultura como arma contra las injusticias del poder. La construcción que hace el actor Xavo Giménez del personaje del protagonista Montag fue reconocida como ‘Mejor Interpretación Masculina Protagonista’ en los Premios APPV.

A las 18.30 horas el Teatro del Títere de la Tía Norica acoge la representación de ‘Matáte, amor’ de la Cía MATATE AMOR (Argentina) para hacer la adaptación teatral de la novela homónima de Ariana Harwicz que se convirtió rápidamente en un best seller a escala mundial. Con la dirección de Marilú Marini, Érica Rivas protagoniza este extraordinario monólogo, lleno de humor, reivindicación feminista y lirismo alucinado, encarnando a una mujer inmigrante que se convierte en madre y queda atrapada en un pequeño mundo rural.

A la misma hora, pero en la Plaza de la Catedral el público de Cádiz podrá disfrutar de la obra para todos los públicos ‘Latas’, de Florent Bergal y Cia D’CLICK (España). Esta multipremiada pieza combina danza y circo para reflexionar sobre las fronteras entre lo animal y lo humano. En ella, tres personajes escapan del aburrimiento usando unas simples latas para hacer volar su creatividad.