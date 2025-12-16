CNT y USTEA denuncian la falta de personal administrativo y servicios en el IES Asta Regia

Los sindicatos CNT y USTEA han denunciado la situación que se está viviendo en el IES Asta Regia debido a lafalta depersonal de administración y servicios. Desde inicios de este curso 2025-26 "faltan dos administrativos (no hay ninguno en estos momentos enel centro), hay sólo dos conserjes (cuando le corresponden tres, pero hay uno con una baja médica larga y no se le sustituye) y una limpiadora menos en plantilla", aseguran en un comunicado.

Esta situación está provocando, según destacan desde el sindicato, que "el profesorado del instituto y el escaso personal no docente está cargando con tareas que no le corresponden, sobrecargado y asumiendo incluso (en el caso de los/las docentes) labores de conserjería que no son de su competencia, lo que conlleva razonables quejas por parte del profesorado".

En palabras de los sindicatos, la situación "se está convirtiendo en insostenible, ya que la secretaría sólo atiende por cita previa, la limpieza del IES se resiente y muchas labores de conserjería no se pueden hacer (aperturas y cierres, etc) porque no hay nadie en ese puesto".

Por esta razón, se exige "a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo que tome de una vez cartas en el asunto y dote adecuadamente de personal al centro, realizando las sustituciones pertinentes y dignificando el funcionamiento de este centro público que necesita más apoyos".