El Sindicato Médico de Cádiz exige atención pediátrica en La Serrana

El Sindicato Médico de Cádiz (SMC) exige "la vuelta a la situación anterior a septiembre 2025 con atención a la población pediátrica en el Centro de Salud de La Serrana próximo a su lugar de residencia" y recuerda que "más de 2.000 menores adscritos al Centro de Salud de La Serrana se quedaron sin atención pediátrica presencial tras la reorganización llevada a cabo por el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. La medida obliga a las familias a desplazarse a otros centros de la ciudad para ser atendidas. El centro atendía hasta ahora a una población aproximada de 20.000 personas, de las cuales unas 2.200 corresponden a menores de 14 años, que históricamente eran atendidos por tres pediatras, situación que se ha mantenido durante más de 25 años".

Con el nuevo modelo organizativo "impuesto caprichosamente por la Dirección - Gerencia del AGS de Jerez, las familias deben trasladarse al Centro de Salud Jerez Sur, situado a unos 4 kilómetros o al Centro de Salud Jerez Centro, a unos 2,5 kilómetros", añade el Sindicato Médico de Cádiz, que afirma que "este cambio no puede considerarse una mejora asistencial, ni una pediatría sostenible tal y como comunicó la Dirección Gerencia, especialmente al tratarse de una población declarada como Zona Necesitada de Transformación Social (ZNTS) en la cual deberían desarrollarse políticas sociales para reducir las desigualdades y mejorar el control de los determinantes de la salud de las personas y grupos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, situaciones de pobreza o marginación ; en esta zona los problemas de salud se multiplican y los planes y programas de prevención deberían de tener un mayor protagonismo".

Entiende el sindicato que "en el Centro de Salud de La Serrana el SAS debería prestar un mayor apoyo y una atención sanitaria prioritaria a la población infantil en vez de alejar y dificultar el acceso de los niños a una atención sanitaria que es primordial para esta población", lo que ha provocado que "aunque no estaba previsto, tras casi seis meses de eliminación de la atención pediátrica en La Serrana, los padres de los niños que antes eran atendidos de La Serrana en muchos casos han solicitado cambio de pediatra al Centro de Salud de San Benito, que ahora soporta una mayor sobrecarga asistencial por tener que atender además de a su población a parte de la población que antes era atendida en La Serrana, más próxima a su domicilio".

Tampoco cree el SMC que haya mejorado la asistencia porque "nos llegan denuncias de usuarios que nos transmiten que no hay mejora alguna en la calidad asistencial, no se refuerza la continuidad de cuidados sino muy al contrario y no se optimizan los recursos disponibles pues nos encontramos con pediatras con cupos de menos de 500 niños y otros con 900 o más niños adscritos al cupo".

De esta forma, el Sindicato Médico de Cádiz rechaza "de pleno la medida adoptada de la supresión de la pediatría del Centro de Salud de La Serrana, ya que es una decisión unilateral y caprichosa de la dirección del AGS de Jerez, que recorta derechos y que no satisface ni a usuarios, ni a profesionales de la Pediatría", por lo que "exigimos la vuelta a la situación anterior a septiembre 2025 con atención a la población pediátrica en el Centro de Salud de La Serrana próximo a su lugar de residencia y reiterando que es una Zona Necesitada de Transformación Social según establece la propia Junta de Andalucía que no debe ser discriminada y carecer de un centro accesible desde su domicilio".