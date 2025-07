Más de 2.000 menores del centro de salud de La Serrana se quedan sin pediatra

El Sindicato Médico Andaluz alerta de la situación que se está viviendo en el centro de salud de La Serrana ante la falta de pediatra. "Este centro desde que abrió siempre ha tenido a su médico de familia y a su pediatra y así debe seguir. Nos dicen que no es que se haya quitado la atención, pero para la cita la familia se tiene que desplazar cuatro kilómetros en el caso de que vaya a Jerez Sur o 2,5 kilómetros para el centro de San Benito. Y esto nunca puede considerarse una mejora", denuncia el portavoz del sindicato, Juan Benjumeda.

"Los profesionales no quieren esa agregación porque supone asumir más población en el centro de salud, deteriorando lo que ya viene siendo el servicio crítico. Además en muchos casos, cuando se traslada al menor, los padres suelen también pedir el cambio", declara Benjumeda, añadiendo que en la provincia de Cádiz el único centro de salud en el que se ha suprimido Pediatría es el de La Serrana.

"Esto se hace en el centro de salud de un distrito calificado por la Junta de Andalucía de 'zona necesitada de transformación social', lo que requeriría aún más apoyo. Sin embargo se le quita un servicio básico como es la atención pediatra para unos 2.200 niños en la zona. No parece muy razonable", critica el portavoz. El sindicato no descarta movilizaciones futuras si no se revierte ese escenario.

Sin sustituciones en centros de salud

El Sindicato Médico lamenta que "el verano se plantea con una gran sobrecarga para el médico y la lista de espera de los pacientes irá aumentando. Con un tercio de la plantilla que se va de vacaciones reglamentarias y no se cubre, más las incidencias que lleguen, el verano con tan escasa sustitución será peor que el año pasado. Vamos a tener centros de salud que no van a tener nada".

Con el acto único que hubo para el Área de Gestión Sanitaria de Jerez para cubrir vacantes de la zona básica de la ciudad "se cubrirían 8 plazas vacantes, pero continúan quedando plazas sin cubrir por reducciónes de jornada, bajas laborales y vacaciones".

Asimismo, se han hecho sólo tres contrataciones de larga duración en Jerez: "Había más plazas pero no se han cubierto. Por ejemplo en Pediatría ofertaron 2 en Jerez y nadie las eligió. Había 187 plazas en Pediatría para toda Andalucía, se presentaron 11 y de ellos, 4 renunciaron. De los 7 restantes sólo se hicieron cinco contratos en Andalucía. Esto es algo generalizado porque las condiciones laborales y salariales son pésimas, así que se van a la privada, a otras comunidades e incluso al extranjero. Son las peores condiciones que ha habido nunca".