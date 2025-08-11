La ola de calor activará este lunes un aviso naranja de 40º en Jerez

El calor y el levante dificultaron las tareas de extinción del incendio registrado en Montecastillo en Jerez

La semana comienza hoy con una nueva subida de las temperaturas máximas que obligarán a activar este lunes 11 de agosto la alerta naranja en Jerez de la Frontera y su campiña y la amarilla en el litoral gaditano entre Sanlúcar y Zahara.

Según prevé la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, las temperaturas podrían alcanzar los 40º en Jerez y su zona rural, en la que predominarán cielos soleados y vientos moderados de componente sur y sudeste.

La sensación del noveno día de la ola de calor seguirá siendo de bochorno sofocante y tendrá continuidad en las próximas jornadas con dos nuevos avisos amarillos ya activados para el martes 12 y el miércoles 13 de agosto.

La previsión de la Aemet es que esta segunda ola de calor del verano, provocada por una masa de aire cálida procedente de África, se alargue al menos hasta el próximo jueves.

Una de las consecuencias de las altas temperaturas es el elevado riesgo de incendios, como el registrado este pasado domingo en la zona de Montrecastillo en Jerez de la Frontera en la que tuvieron que ser desalojadas 80 personas por el efecto de las llamas.

El fuerte viento de Levante complicó las labores de extinción aunque parece ya controlado por efectivos del Infoca y del Consorcio de Bomberos de la Provincia del Parque de Jerez (CBPC).

Avisos naranjas y amarillos en toda Andalucía

Meteorología ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para este lunes en las ocho provincias de Andalucía, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 42ºC de máxima en varios puntos de Andalucía.

Según ha indicado la Aemet, las alertas entrarán en vigor desde las 13,00 hasta 21,00 horas. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor estará presente en la zona de la campiña cordobesa y en Sierra y Pedroches.

En la provincia de Jaén, los avisos regirán en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperaran máximas de hasta 42ºC.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Huelva los avisos estarán activados en las partes de Aracena, Andévalo, Morena y Condado. Asimismo, también contarán con avisos por altas temperaturas las zonas de las campiñas sevillana y gaditanas, además de la Cuenca del Genil en la provincia de Granada.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada, el Litoral de Huelva, las comarcas jienenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, y las zonas de la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde las temperaturas máximas oscilan entre los 39 y 38 grados.

Consejos de autoprotección por la ola de calor

Ante esta situación, el 112 ha ofrecido una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas.

Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed.

Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.

El 112 también ha aconsejado, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.