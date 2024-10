Los sindicatos vuelven a la calle en Jerez por la sanidad: "No tenemos otra alternativa"

"La inacción de la Consejería de Salud y Consumo, con el beneplácito de Juanma Moreno, está agravando la situación de la sanidad pública y castigando a sus trabajadores. La actual situación no ofrece otra alternativa" que la movilización. Así ha comenzado el manifiesto de los sindicatos Satse, UGT, CCOO y CSIF durante la concentración este miércoles a las puertas del centro de salud La Milagrosa en Jerez.

Las cuatro organizaciones exigen el cumplimiento de los acuerdos pactados "hace ya más de un año", así como "el Pacto de Atención Primaria y la Carrera Profesional, la Bolsa de Empleo del SAS y los despidos de eventuales". Los sindicatos consideran que la Consejería de Salud "está llevando a cabo un incumplimiento sin precedentes", por lo que no abandonarán las protestas hasta conseguir "que se cumpla lo pactado, ya que esta situación está perjudicando tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema. Es urgente resolver este conflicto por el bienestar de los profesionales, usuarios y para el buen funcionamiento del sistema sanitario en Andalucía".

"Seguimos sufriendo un maltrato, tanto la ciudadanía como los trabajadores y profesionales del sistema de salud de Andalucía. El Pacto de Atención Primaria contiene medidas urgentes y necesarias para mejorar la calidad asistencial ofertada a la ciudadanía, así como mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Además, supone un aumento en los puestos de trabajo", han declarado los sindicatos en Jerez.

Concentración en el centro de salud de La Milagrosa para exigir a la Junta de Andalucía el "cumplimiento de acuerdos" pactados con cuatro sindicatos. / Miguel Ángel González

Han hecho hincapié en que el Pacto de Carrera Profesional "incluye modificaciones que nos acercan a las condiciones del resto de comunidades autónomas, disminuyendo la brecha salarial con respecto a ellas, permitiendo el acceso a carrera profesional de todas las categorías del SAS, que ya toca".

Para los cuatro sindicatos "el incumplimiento del Pacto de Balsa significa dificultar el acceso a un empleo público a decenas de miles de personas. Una bolsa no actualizada se convierte en injusta y frustra las aspiraciones de muchas personas. El despido de profesionales de la sanidad pública provoca disminución de la calidad asistencial ofertada y la fuga de profesionales hacia otras comunidades autónomas o sectores. Si algo nos ha enseñado la experiencia es que aquí nadie sobra y una sanidad pública infradotada de personal está abocada al fracaso".

"Es inaudito que tengamos que movilizarnos para que la Administración cumpla con los acuerdos que ha firmado libremente, pero las cuatro organizaciones sindicales convocantes no dudaremos en aumentar el tono de las movilizaciones hasta conseguir que se cumpla con lo firmado", avisan los sindicatos.

Desde UGT, Antonio Macías ha calificado de "lamentable que tengamos que seguir manifestándonos por la falta de diálogo e incumplimientos de los pactos por parte de una consejera Rocío Hernández, que ha llegado al cargo por las mismas negativas por parte de su predecesora en el cargo", en alusión a la anterior titular de Salud, Catalina García.

José Sánchez, secretario general de Satse, ha advertido a la Consejería que "seguiremos" con las protestas "hasta lograr el cumplimiento de lo pactado". Esta situación, según Satse, "no tiene precedentes por lo que no abandonaremos las protestas hasta conseguir que se cumpla lo pactado", ya que esta situación "perjudica tanto a los profesionales como a los usuarios". "El SAS anunció la semana pasada una próxima reunión y seguimos sin recibir cita alguna, por lo que no creemos en las declaraciones", ha apostillado José Sánchez.

Por parte de CSIF Andalucía, el responsable de Sanidad, Victorino Girela, ha defendido la protesta de este miércoles porque los "incumplimientos" de los pactos están "lastrando la sanidad pública y precarizándola". "La situación es complicada", ha apuntado Girela, para el que hay un "deterioro" de la actividad asistencial y los profesionales están "al límite. No terminan de creer en el sistema público".

Por último, José Pelayo Galindo, de CCOO Andalucía, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no tiene problemas para pagar miles de millones a la privada, pero sí tiene muchos problemas para pagar la carrera profesional a los trabajadores del SAS". Por este motivo y con el fin de que Moreno "cumpla lo que pacta", CCOO ha asegurado que hay "motivos" para llamar a la plantilla pública del sistema andaluz a movilizarse.