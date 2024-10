Los sindicatos Satse (Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España), UGT, CCOO y CSIF han celebrado una concentración de protesta en el centro de salud La Milagrosa para volver a exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que cumpla los acuerdos firmados. “La situación actual no ofrece otra alternativa después de que nuestra petición realizada a mediados de septiembre para reunirnos con la nueva consejera de Salud ni siquiera haya recibido respuesta”, mantienen los sindicatos.

Las protestas van a continuar este mes tanto en Atención Hospitalaria como Atención Primaria "y subirán la intensidad de las mismas si no cambian las formas de esta Consejera, que no dedica ni un minuto de su tiempo para reunirse con los sindicatos y dar respuestas a las numerosas cuestiones pendientes y que no pueden ser demoradas más tiempo".