Los sindicatos "velaremos para que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo" en la Azucarera de Jerez

Los representantes sindicales de CCOO, UGT y USO pertenecientes al comité de empresa de la fábrica del Guadalete de Azucarera en Jerez, y los secretarios de las secciones sindicales pertenecientes a dichos sindicatos, han mantenido una videoconferencia con el consejero delegado de AB Azucarera Iberia, en la que "el consejero delegado nos ha explicado cuáles han sido los motivos que ha llevado a la empresa a tener que tomar una decisión tan drástica. En primer lugar hay que tener en cuenta que el precio del azúcar ha tenido una evolución negativa en los últimos meses, en segundo lugar no ha ayudado la pérdida continuada en la rentabilidad del cultivo de la remolacha en los últimos años, pérdida que es más acentuada en la zona sur, debido entre otras cosas a la climatología adversa y al cambio de semillas derivados de las directrices marcadas desde la comunidad Económica Europea, y por último la poca implicación de las administraciones públicas ante el problema serio de rentabilidad que tiene a día de hoy el cultivo de la remolacha".

Los sindicatos "trasmitimos a la empresa nuestra preocupación porque hace apenas un mes hemos negociado un ERE, y la decisión tomada de no molturar en la fábrica de Jerez va a suponer que dejen de molturar remolacha tres de las cuatro fábricas que tiene la compañía a día de hoy. El consejero responde que la falta de azúcar de remolacha se compensará con el incremento de azúcar de refino, lo que supondrá una campaña más larga de refino en la fábrica de Jerez".

De igual forma, el consejero delegado de AB Azucarera Iberia "nos refiere que la empresa siempre ha apostado por el cultivo de la remolacha, y que este año se espera hacer una muy buena campaña en la zona norte, y que se trabajará para conseguir una buena contratación para la campaña siguiente. No se descarta que si la campaña que viene (2026-2027) los precios del azúcar acompañan y se consiguen ayudas al cultivo, se pueda retomar la campaña en la zona sur. La empresa se compromete a tener a los trabajadores de Jerez informados en todo lo concerniente a esta situación a través del director de la fábrica y del responsable del CES. Asimismo, hemos solicitado a la compañía que explique al comité de empresa de Jerez de qué forma piensa llevar a cabo esta reestructuración, y velaremos todos porque los trabajadores afectados mantengan sus puestos de trabajo".