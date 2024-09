'Singa', la mejor 'berza' musical de Jerez

'Singa', música en caló, es el nombre que Curro Carrasco, Ángel Dorao, Juana de la Curra y Juan Grande han elegido para el nuevo estudio de grabación, sello discográfico y escuela de flamenco, guitarra, compás y baile. En concreto, Singa Music Factory, "porque sí, porque esto es una factoría de la música, donde impulsaremos lo autóctono en cuanto a clases, pero el estudio estará abierto a otros estilos", explica Curro.

Juana de la Curra se arranca durante el reportaje. / Miguel Ángel González

La chispa nace de las ganas, "de mi deseo de tener un estudio con la gente con la que me he rodeado. Y pensamos que estaría bien hacer una especie de fábrica de la música donde la gente se divierta, aprenda y pueda grabar sus temas, o grabarlos nosotros también. Vamos a hacer un poco de todo: aquí se fabrica, aquí se hace, se exporta y se da al público. De eso se trata: se aprende, se graba y se crea".

Ángel Dorao, al frente del estudio de grabación. / Miguel Ángel González

"Creemos que en el centro de Jerez hacía falta un sitio como este, donde la gente pueda aprender varias disciplinas, grabar temas o incluso quien venga de fuera que quiera grabe unas palmas de Jerez, un soniquete, cajón... Pues aquí tienen las puertas abiertas. Creo que los cuatro formamos un buen equipo", apunta Curro. "Aquí -añade- se vende Jerez puro, tanto en el compás, en el baile, el soniquete, la forma de grabar de la tierra. Y todo, en un casco de bodega. ¿Puede haber algo más puro?". "Sí, es buscar la naturalidad que hay en Jerez incluso en el estudio, las guitarras, las palmas... Queremos ver al músico tocar, bailar, cantar. Es lo que se busca tanto en las clases, como en el estudio de grabación".

Juan Grande dará clases de percusión y compás. / M. A. G.

"Vamos a dar nuestro corazón en este proyecto, que deseamos que salga muy bonito", asegura Juana de la Curra, que apunta que las clases de baile no serán tipo academia, "donde te enseñan tus pasos, pero no sabes ni entrar ni recogerte. Y ese es el baile de Jerez, saber entrar y, lo más difícil, recogerte. Y un bailecito corto, todo muy despacito y en una losita. Y ese es el baile de Jerez y eso es muy difícil aprenderlo en una academia. Y eso es lo que aquí vamos a enseñar y el que a mí me nace". "Queremos que aquí participen niños y adultos, que integren bien lo que aprendan, que lo saquen, que lo disfruten. Aquí venimos a compartir y a desconectar", apunta Juan Grande.

Juana de la Curra será la resposable de las clases de baile. / M. A. G.

Una vez al mes, Singa celebrará una jam session de todo lo que están desarrollando, en la que participen los alumnos y los profesores. "Y a ver qué berza sale de ahí" (ríen).

Curro Carrasco será el productor e impartirá las clases de guitarra. / M. A. G.

La inauguración tendrá lugar este sábado, 21 de septiembre, a las 14 horas, en el local 5 de la calle Santísimo Cristo de la Defensión (junto a Mercadona de Divina Pastora). No faltará la berza, menudo, jamoncito, vino de la tierra y muchos amigos.