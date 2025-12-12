Estas son las horas con más previsión de lluvia este viernes 12 en Jerez

Arcoiris en el cielo de Jerez la mañana de este viernes 12 de diciembre

Un frente atlántico dejará este viernes cielos nubosos con tormentas en Jerez de la Frontera y su campiña con precipitaciones que podrían ser constantes durante toda la jornada y persistentes por la noche.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web, activará un aviso amarillo por fuertes lluvias en Jerez y su zona rural a partir de las 20:00 horas de la tarde.

Este aviso amarillo se mantendrá activo por lluvias abundantes hasta las 12:00 horas del mediodía del sábado 13 de diciembre.

Meteorología prevé precipitaciones acumuladas de 15 litros en una hora y de 60 litros en doce horas, aunque los chubascos más intensos se podrían registrar al sur de la campiña de Jerez y, sobretodo, en la zona del Estrecho de Gibraltar, donde se esperan 20 litros en una hora y 100 litros en 12 horas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con ligeros cambios, con mínimas en ascenso hasta los 9º y máximas rondando los 17º.

Los vientos soplarán flojos a moderados del este o sureste por la mñana y hacia nordeste por la tarde

Acumulado de lluvia por horas este viernes 12 en Jerez

Según vaticina la Agencia Estatal por tramos horarios para nuestra ciudad, a esta hora (09:00 horas de la mañana) la predicción apunta a estos acumulados de agua a lo largo de este viernes 12 de diciembre:

·13:00 horas: 0,1 mm

·14:00 horas: 0,1 mm

·15:00 horas: 0,1 mm

·16:00 horas: 0,1 mm

·17:00 horas: 0,1 mm

·18:00 horas: 01 mm

·19:00 horas: 0,1 mm

·22:00 horas: 0,2 mm

·23:00 horas: 2 mm

·00:00 horas: 0,4 mm

Avisos en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga

Por otro lado, Meteorología ha activado para este viernes, 12 de diciembre, avisos de nivel naranja por lluvia en Cádiz, donde se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas, y de nivel amarillo en Huelva y Málaga.

Además, se han decretado alertas por oleaje en casi todo el litoral mediterráneo andaluz.

El aviso naranja por precipitaciones afectará al Estrecho gaditano desde las 20,00 hasta la medianoche, con acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora. Por su parte, las comarcas gaditanas de la campiña y el litoral estarán bajo aviso amarillo por lluvia en el mismo periodo. En la campiña se prevén hasta 15 l/m2 en una hora, mientras que en el litoral se podrían registrar hasta 20 l/m2 en una hora, llegando a acumularse hasta 60 l/m2 en las primeras doce horas.

En Huelva, la lluvia también activará avisos desde las 06,00 hasta las 18,00 horas en las comarcas de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral, donde se prevén hasta 15 l/m2 en una hora, con acumulaciones que podrían alcanzar los 60 l/m2 en las primeras doce horas.

Málaga será otra de las zonas afectadas por las precipitaciones, con una alerta que se activará a las 12,00 horas en la comarca del Sol y Guadalhorce y se mantendrá vigente hasta el final del día. En esta comarca se esperan hasta 40 l/m2 acumulados durante las primeras doce horas.

El oleaje también será protagonista este viernes, activando avisos de nivel amarillo en Poniente y Almería Capital, la costa granadina, Sol y Guadalhorce, y la Axarquía malagueña. En estas zonas costeras se prevé viento del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura.