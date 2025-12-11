La lluvia amenaza el fin de semana: Jerez estará en aviso amarillo este viernes 12 y sábado 13

Las paraguas van a hacer falta este viernes 12 y sábado 13 en Jerez por la previsión de lluvias

Este próximo fin de semana en Jerez de la Frontera y su zona rural, donde hay previstos numerosos actos al aire libre relacionados con la Navidad, amén de las decenas de zambombas previstas en el casco histórico, se está complicando por las adversas condiciones meteorológicas que se avecinan en las próximas horas.

Según acaba de publicar la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, tanto Jerez de la Frontera como su campiña, además del litoral de la provincia de Cádiz como la zona del Estrecho, estarán en aviso amarillo y naranja por lluvias este próximo viernes 12 y sábado 13 de diciembre.

En concreto, en lo que se refiere a Jerez y su campiña, el aviso amarillo de la Aemet se activará entre las 20:00 horas de la tarde del viernes 12 y las 12:00 horas del mediodía del sábado 13 de diciembre.

Meteorología prevé precipitaciones acumuladas de 15 litros en una hora y de 60 litros en doce horas, aunque los chubascos más intensos se podrían registrar al sur de la campiña de Jerez y, sobretodo, en la zona del Estrecho de Gibraltar, donde se esperan 20 litros en una hora y 100 litros en 12 horas.

La Aemet prevé que, de los cielos nubosos que se parecian este jueves, pasemos a cielos cubiertos con tormentas durante la mañana del viernes, en la que se esperan las primeras llovznas de la jornada.

Esta situación, de nubes y tormentas, se mantendrá hasta el mediodía del sábado 13 en el que se pasará a cielos poco nubosos que escasas ocpiones de agua.

Las temperaturas mínimas subirán desde los 7º grados previstos hoy hasta los 11º que se anotarán tanto viernes como sábado. Las máximas rondarán los 19º.

Los vientos soplarán variable y moderados con predominio de los de componente sudeste el viernes y nordeste el sábado.

En alerta cinco comunidades autónomas

Por otro lado, Galicia está hoy jueves en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora además de temporal marítimo, a la que se suman otras cuatro comunidades bajo aviso por nieblas que dejarán escasa visibilidad en zonas dispersas hasta el mediodía.

Las lluvias serán especialmente intensas en Rías Baixas (Pontevedra) y en A Coruña de forma extensa, en donde las acumulaciones podrán superar en doce horas 40 litros por metro cuadrado, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A Coruña, además, está en alerta amarilla por temporal marítimo en el noroeste y oeste con riesgo de olas de 4 a 5 metros, principalmente mar de fondo.

En cuanto a la niebla, se mantendrán en alerta amarilla hasta las 12 horas, por visibilidad de 200 metros, zonas dispersas de Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja.

En concreto, el sur de Huesca, la ribera del Ebro de Zaragoza, de Navarra y de La Rioja y además la depresión central de Lleida y de Tarragona.