El IV Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea' ya tiene sus ganadores

El IV Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea', organizado por la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera 'Sharish', la Confederación Española de Fotografía y la Federación Andaluza de Fotografía, con el apoyo de la Candidatura 'Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura', ha dado a conocer a sus ganadores.

Dicho jurado ha estado compuesto por destacados nombres como Florentino Molero, fundador de varias asociaciones y entidades fotográficas y miembro de prestigiosas entidades a nivel nacional e internacional, además de haber sido galardonado a nivel internacional y ser el fotógrafo con más premios y distinciones a nivel nacional; Cristina Garzone, maestra de la Federación Internacional de Fotografía, siendo una de las muy escasas mujeres con este honor; y Javier Concha, presidente de Foto Club Huachipato de Chile. Actuando como asesor del mismo en temas relacionados con el Camino de Santiago, Carlos José Perdigones Gómez, presidente a la Asociación convocante y ejerciendo de secretaria, Mª del Carmen Pérez Terroba, secretaria de la Asociación convocante de este Certamen.

El certamen ha recibido 91 fotografías, de las que 75 fueron seleccionadas para su deliberación al reunir los requisitos expresados en las bases del certamen tanto en las Categoría General y Categoría Especial 'Camino Ceretano por la Vía Augusta'.

Premiados

Primer Premio.-

200 euros, Medalla de oro de la Confederación Española de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada con el título: 'Entrando y saliendo' de la que es autor Santos Moreno Villar de Puerto de Sagunto (Valencia)

Segundo Premio.-

150 euros, Medalla de oro de la Federación Andaluza de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada con el título: 'Entre vieiras' de la que es autora Mar Biosca Rabanaque de Valencia.

Tercer Premio.-

100 euros, Medalla de plata de la Confederación Española de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada con el título: 'La dichosa piedrecita' de la que es autora Marga Campos Chorva de Artesa, Onda (Castellón)

Cuarto Premio.-

Medalla de Plata de la Federación Andaluza de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada con el título: 'Se hace el camino' de la que es autor Manuel Cataán Catalán de La Vall 'Uixó (Castellón)

Quinto Premio.-

Medalla de Bronce de la Confederación Española de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada con el título: 'La soledad del peregrino' de la que es autor Ignacio Cagigas do Santos Cruz de El Asillero (Cantabria)

Sexto Premio.-

Medalla de Bronce de la Federación Andaluza de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada bajo el título: 'De Camino' de la que es autor Ángel Benito Zapata de Logroño (La Rioja)

Séptimo Premio.-

Mención de Honor de la Confederación Española de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada bajo el título: 'Enjoy the journay' de la que es autor Rubén Vázquez Trujillo de La Línea (Cádiz).

Octavo Premio.-

Mención de Honor de la Confederación Española de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada bajo el título: 'Todos en Santiago' de la que es autor Iago Manoel Souto Lorenzo de Ponte Caldelas (Pontevedra)

Noveno Premio.-

Mención de Honor de la de Federación Andaluza de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada bajo el título: 'Un nuevo día en el Camino' de la que es autor Antonio Farto Casado de Madrid.

Décimo Premio.-

Mención de Honor de la de Federación Andaluza de Fotografía y Diploma acreditativo otorgado por la asociación convocante a la fotografía presentada bajo el título: 'determinación' de la que es autor Kike Balenzategui Arbizu de Barañaín (Guipúzcua)

Menciones Especiales.-

La fotografía presentada bajo el título: 'El sacerdote sincero' de la que es autor D. Michael Link de Virginia Beach (U.S.A.).

La fotografía presentada bajo el título: 'Reflexión previa a la experiencia' de la que es autor Ivana Soledad Rodríguez de Usuaia – Tierra del Fuego (Argentina.).

Categoría especial 'Camino Ceretano por la Vía Augusta'

Primer Premio a la mejor fotografía sobre el “Camino Ceretano por la Vía Augusta”. 200 euros y Trofeo Especial otorgado por la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera 'Sharish' a la fotografía presentada con el título 'Caminando por un puente de esperanza hacia Santiago' de la que es autora María del Mar Morión García de Jerez de la Frontera (Cádiz)

Segundo Premio.-

100 euros y Mención de Honor de la Confederación Española de Fotografía a la fotografía presentada bajo el título: 'Caminando por la historia' de la que es autor Tomás García Gómez de Oiartzun (Guipúzcua)

Tercer Premio.-

50 euros y Mención de Honor de la Federación Andaluza de Fotografía a la fotografía presentada bajo el título: 'Tradición' de la que es autor Luis Barrera Gallego de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Además de las fotografías premiadas, el jurado eligió a otras 20 fotografías para junto con las premiadas, formaran parte de una futura exposición que, de este Certamen se realizará durante las VII Jornadas Jacobeas en Jerez en el presente año.