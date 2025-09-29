El Gordo de la Primitiva deja un premio de 161.617 euros en Jerez

El sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' dejó un acertante de Segunda Categoría (5+0) en Jerez de la Frontera que se embolsará un premio de 161.617,48 euros.

El único boleto ganador fue validado en el Despacho Receptor número 42.145 , situado en Plaza San Rafael, 8, frente al estadio municipal Pedro S. Garrido. en la zona sur de la ciudad.

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este pasado domingo, 28 de septiembre de 2025, estuvo formada por los números 46, 35, 23, 38 y 33.

El número clave (reintegro) ha sido el 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.753.378,00 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 5.700.000,00 euros.