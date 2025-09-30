El Sorteo de La Primitiva deja 35.148 euros en la barriada de La Plata de Jerez

Despacho receptor Nº 42.055 ubicada en la plaza de la Constitución en la barriada de La Plata de Jerez

Jerez de la Frontera sigue en racha con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Si el pasado domingo El Gordo de la Primitiva dejó un premio de 161.617 euros en nuestra ciudad, ayer La Primitiva ha vuelto a sonreír a otro vecino con 35.148,68 euros por un boleto de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario).

La apuesta ganadora se selló en el despacho receptor número 42.055 de Jerez, ubicada en la plaza de la Constitución S/N en la barriada de La Plata.

Este despacho receptor, que se llama La Plata, es un negocio en el que además se vende prensa y revistas y está al lado del bar La Parada y su puesto de churros.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este pasado lunes, 29 de septiembre, estuvo formada por los números 1, 14, 34, 49, 8, 25.

El número complementario es el 16, el reintegro el 0 y el Joker, 5306549.

La recaudación ha ascendido a 5.921.551,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva no existieron boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) además del ganador en Jerez existen otros dos boletos acertantes, que fueron sido validados en el Despacho Receptor Número 13.335 de Perafita (Barcelona) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La Bonoloto deja 72.990 euros en Guadalajara y León

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29 de septiembre, ha estado formada por los números 6, 7, 19, 34, 41, 49. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.346.682,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 72.990 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías Número 5 de Guadalajara, situada en Padre Félix Flores, 7 y en la Administración de Loterías Número 11 de León, situada en Villafranca, 2..

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 86 boletos acertantes, que recibirán 849 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.145 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.527 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.