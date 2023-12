Las startups pueden ahorrar en publicidad digital gracias al nuevo CapCut Online

Embancarse en un nuevo emprendimiento profesional, ya sea ofreciendo servicios o vendiendo productos, puede poner mucha presión sobre nuestros hombros cuando tratamos de llegar a nuestros primeros clientes o expandir nuestras operaciones para que nuestra compañía sea económicamente viable. Pero, si lo que ofrece tu empresa tiene calidad, lo único que tienes que hacer es centrarte en promocionarlo.

Las redes sociales son tus mejores aliadas en este caso, y una plataforma de edición todo-en-uno como CapCut Online es la herramienta que necesitas para crear los mejores contenidos, sin costo, y en una fracción del tiempo que con otros editores. ¡Repasa a continuación todas las características que te ofrece este potente editor de video, y tendrás cada vez más claro que la clave de tu éxito pasa por dominarlo cuanto antes!

Un editor de video todo-en-uno gratis y que funciona desde el navegador

CapCut Online es una plataforma digital que opera en la nube y que te permite editar videos o retocar fotos de forma gratuita desde cualquier dispositivo. No tienes que pagar nada y no tienes que instalar ningún software, porque todo se gestiona desde el navegador web, lo que significa que:

Puedes trabajar desde cualquier ordenador . O incluso desde el móvil. Todos los procesos se realizan desde los servidores de la plataforma, así que podrás trabajar con cualquier dispositivo que tenga un simple navegador web.

. O incluso desde el móvil. Todos los procesos se realizan desde los servidores de la plataforma, así que podrás trabajar con cualquier dispositivo que tenga un simple navegador web. Puedes invitar a otros colaboradores . Al operar desde la nube, podrás invitar a otros usuarios para que participen en la edición y retoque de cualquier video. Estos usuarios pueden ser trabajadores de tu empresa o colaboradores externos.

. Al operar desde la nube, podrás invitar a otros usuarios para que participen en la edición y retoque de cualquier video. Estos usuarios pueden ser trabajadores de tu empresa o colaboradores externos. No necesitas invertir en nuevo hardware. Como decíamos más arriba, no hace falta invertir en nuevo hardware para trabajar con CapCut Online. Cualquier ordenador o cualquier móvil servirá, con un coste extra de 0 euros.

Herramientas de edición intuitivas con un sistema 'drag & drop'

Al tratarse de un editor de video en línea, CapCut Online tiene una interfaz 'drag & drop' que cualquiera puede usar, incluso si encontrar con experiencia en el sector audiovisual. El diseño de la interfaz ya es intuitivo de por sí, y, además, al pulsar sobre cualquier elemento vas a poder ver de qué manera puedes usarlo o personalizarlo gracias a un sinfín de ventanas emergentes que te acompañarán por el camino.

CapCut Online incluye una barra de herramientas lateral con la que vas a poder añadir toda una serie de características a tus videos, desde filtros y efectos dinámicos hasta transiciones y textos animados:

Filtros . Los filtros funcionan esencialmente como prismas de color o prismas ópticos que generan efectos visuales de todo tipo en tus clips de video. Los puedes usar para establecer un tono narrativo o corregir defectos visuales de los clips.

. Los filtros funcionan esencialmente como prismas de color o prismas ópticos que generan efectos visuales de todo tipo en tus clips de video. Los puedes usar para establecer un tono narrativo o corregir defectos visuales de los clips. Efectos . Los efectos funcionan de manera inteligente, así que aplican sus transformaciones de manera adaptativa en función de las imágenes que aparezcan en pantalla. Por eso causan un impacto incluso mayor.

. Los efectos funcionan de manera inteligente, así que aplican sus transformaciones de manera adaptativa en función de las imágenes que aparezcan en pantalla. Por eso causan un impacto incluso mayor. Transiciones . Las transiciones se utilizan simplemente para que el cambio entre un clip de video y otro sea más dinámico. Son útiles sobre todo en los videos de TikTok o los videos orientados a una audiencia más joven.

. Las transiciones se utilizan simplemente para que el cambio entre un clip de video y otro sea más dinámico. Son útiles sobre todo en los videos de TikTok o los videos orientados a una audiencia más joven. Textos. La herramienta de textos dinámicos incluye una extensa selección de textos prediseñados que con frecuencia incorporan animaciones elegantes o divertidas. Además, los textos son completamente editables.

La IA de edición más avanzada para tus proyectos

Además de todas estas herramientas, también contarás con una inteligencia artificial que se puede emplear para eliminar los fondos de los videos, retocar los rasgos faciales de las personas que aparecen en ellos, introducir subtítulos automáticos a partir de los diálogos y la narración presentes en el proyecto, o incluso generar imágenes a partir de 'prompts' de texto para ofrecer contenidos todavía más exclusivos.

Extensa selección de recursos multimedia gratis

En otros casos ni siquiera necesitarás generar las imágenes mediante inteligencia artificial, porque vas a poder elegir entre un amplísimo abanico de videos libres de derechos en la biblioteca multimedia de CapCut. Esta biblioteca cuenta con miles de clips de todas las temáticas, y, además, se amplía continuamente para ofrecerte una variedad todavía mayor de videos para tus proyectos.

A estos videos hay que añadir además miles de canciones diversos derechos que puedes usar como música de fondo para tus anuncios publicitarios. El proceso para incorporar esta música es el mismo que con los videos. Lo único que hay que hacer es explorar entre las distintas canciones y pulsar sobre la que más te guste para que se incorpore a la línea de tiempo.

Un completo editor de fotos para todas las redes sociales

CapCut también te ofrece un editor de fotos gratis con el que puedes elaborar imágenes de aspecto profesional para tu negocio. Estas imágenes se pueden emplear como banners para publicitar tus productos o servicios en las historias de Instagram, el ‘feed’ de Facebook, o cualquier otra red social. Las plantillas están organizadas por distintas temáticas, y todos los elementos que verás en ellas son 100% editables.

¡CapCut Online puede catapultar a tu empresa hacia el éxito!

Gracias a todas las herramientas que acabamos de ver, CapCut Online se consolida como la mejor alternativa para crear anuncios publicitarios en las redes sociales. ¡Y no tendrás que gastar absolutamente nada para crear tus videos! No tendrás que comprar nuevo hardware, no tendrás que pagar ninguna cuota de suscripción al software, y no tendrás que pagar para desbloquear ninguna función extra. ¡Todo está disponible de forma gratuita desde el principio!

Si quieres crear una campaña publicitaria exitosa para tu startup, ya no tienes ninguna excusa. CapCut Online te da todo lo que necesitas para lanzar las mejores campañas en las redes, ¡y lo único que necesitarás para hacerlo es tener un navegador web! Si te lo ponen tan fácil, ¿por qué no empezar a usarlo? ¡Regístrate ahora en la web de CapCut y comienza a trabajar en la publicidad de tu empresa… totalmente gratis!