Una subida de tensión provoca daños eléctricos en Merca 80

Numerosos comercios del Centro Comercial Merca 80 han subido desperfectos debido a una fuerte subida de tensión sufrida la semana pasada y que, en algunos casos, mantiene a muchos de estos negocios sin poder funcionar con normalidad. En total, tal y como han informado los afectados, se han quemado tres transformadores.

Los hechos se remontan una semana atrás cuando los trabajadores de dichos establecimientos se encontraron, nada más llegar al trabajo a primera hora de la mañana, con todo el aparato eléctrico desconectado.

Al parecer, según cuentan algunos de los afectados, el problema eléctrico tuvo lugar durante la noche del domingo, por lo que al llegar por la mañana a sus comercios, éstos comprobaron que no funcionaba la corriente. "Tuvimos problemas hasta para entrar", cuenta el responsable de la herboristería, que al ver que no funcionaba la luz "tuve que coger todas las cosas que estaban en los congeladores y llevármelas a casa".

Los problemas de tensión se han repetido durante varios días, una circunstancia que obligó a algunos comercios a cerrar sus puertas durante la pasada semana. "Alguna tarde decidimos cerrar y el lunes, abrimos a las ocho de la tarde", explicaba ayer uno de los trabajadores del Mesón del Asador.

De todos los negocios afectados, únicamente una de las alas del centro comercial, el más perjudicado ha sido ABM Belleza, una peluquería, que varios días después del incidente "aún estamos sin teléfono, algo que para nosotros ha sido todo un problema porque no podíamos coger las citas", cuenta su encargada. Además, la peluquería ha estado varios días sin caldera eléctrica, por lo que no tenían agua caliente, y ayer aún no había aire acondicionado. Del mismo modo, "hemos tenido que sustituir muchos aparatos eléctricos, desde secadores a todo tipo de utensilios", señaló su responsable.

Otro de los establecimientos afectados ha sido un asador de pollos, cuya pantalla gigante existente ha quedado inutilizada, una floristería y una tienda de ropa de bebé. Asimismo, el Mesón el Asador ha sufrido la pérdida de uno de los hornos con los que habitualmente trabajan "y también muchos electrodomésticos, porque por regla general dejamos todo encendido", apuntaban fuentes del negocio.