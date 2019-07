Los sueldos de la nueva Corporación costarán un millón de euros al año

La junta de gobierno local ha aprobado este jueves las condiciones del personal eventual tanto del gobierno como de los grupos políticos para esta legislatura. Tras aprobarse en el último pleno la subida salarial de un 8% para los sueldos de los concejales, en esta ocasión se ha dado luz verde a las retribuciones de estos trabajadores.

En concreto, según la información a la que ha tenido acceso Diario de Jerez, el gobierno local podrá tener una persona como asesor de comunicación de manera eventual y con dedicación exclusiva que percibirá 47.000 euros. Además el resto de personal eventual asignado al gobierno local con dedicación exclusiva, podrán ser hasta cinco personas, percibirá 40.000 euros cada uno.

Según el acuerdo de junta de gobierno, el personal eventual al que se refiere este último apartado “podrá desempeñar su ocupación en régimen de dedicación a tiempo parcial en cuyo caso contará con una dedicación efectiva del 50% de la jornada laboral, con derecho a una retribución bruta anual del 50% fijada para la dedicación exclusiva, bien entendido que en este supuesto cada dos empleados eventuales a tiempo parcial computaran como uno de dedicación exclusiva”.

Respecto al personal eventual asignado a los grupos políticos, en la propuesta aprobada en junta de gobierno se especifica que habrá un secretario de grupo para cada uno de los grupos políticos de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Jerez y Grupo Mixto [Ganemos Jerez] con una retribución bruta anual de 25.000 euros.

Llama especialmente la atención que, además, de lo anterior, la junta de gobierno ha dictaminado que “como quiera que los grupos políticos PSOE y PP percibirán una asignación económico superior en más del 40% a la que le corresponderá a los grupos políticos de Ciudadanos Jerez y Adelante Jerez, se considera conveniente dotar de más medios personales a estos dos grupos para que puedan desarrollar mejor su labor”. Por este motivo, ha dado luz verde a que “tanto el grupo de Ciudadanos como el de Adelante Jerez pueda contar cada uno con un asesor de grupo, quedando fijada su retribución anual en 30.000 euros”. Un asesor extra con el que no contarán los otros partidos, es decir, ni PP, ni PSOE ni Ganemos.

Tal como se especifica, todas las retribuciones fijadas son brutas anuales y se distribuirán en catorce pagas. Además, el personal eventual con dedicación exclusiva procedente de otras administraciones públicas percibirá además una retribución compensatoria por las cantidades que por antigüedad les correspondiera percibir.

En definitiva, los sueldos de la nueva Corporación ascenderán a algo más de un millón de euros anuales brutos aproximadamente, entendiendo que todos los cargos eventuales sean ocupados. Tras la subida salarial, unos 566.400 euros corresponden a las retribuciones de la alcaldesa, de los tres tenientes de alcaldesa, cuatro delegados (ya que Isabel Gallardo y Carmen Collado cobrarán como diputadas) y los portavoces y viceportavoces de cada partido. El montante restante serán los sueldos de los cinco asesores del gobierno local, los cinco secretarios de los grupos políticos y los dos asesores extra que tendrán sólo Ciudadanos y Adelante Jerez.

Hay que recordar, no obstante, que también habrá concejales que no percibirán un euro de las arcas municipales. En este caso, y salvo sorpresa, habrá cinco ediles del PP que no cobrarán nada. En el resto de partidos se entiende que los ediles ocuparán los distintos puestos disponibles como portavoces, viceportavoces y asesores.