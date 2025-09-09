Los suelos para VPO que el Ayuntamiento de Jerez sacará a la venta en octubre

El Ayuntamiento de Jerez tiene previsto poner a la venta seis parcelas en distintos puntos de la ciudad que deberán destinarse para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). El anuncio fue realizado este martes por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en el acto de presentación de la futura Ley de Vivienda de Andalucía que se ha celebrado en Sevilla con la presencia de los principales responsables autonómicos, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La regidora, que participó en el acto como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), explicó que esta licitación se iniciará aprovechando un Real Decreto aprobado por el Gobierno andaluz en febrero que permite agilizar e incentivar la construcción en este tipo de suelos, además de aumentar la edificabilidad, al que el Consistorio que se adhirió meses atrás.

Según la información aportada por el gobierno municipal, serán seis bolsas de suelo las que se saquen a licitación próximamente. Algunas de ellas forman parte del patrimonio del propio Ayuntamiento y otras de Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda. Entre ellas se encuentran algunas propiedades que el Consistorio ya trató de vender, aunque entonces no llegó a encontrar comprador.

Una de ellas es un antiguo casco bodeguero situado en la confluencia de la calle Cristal con Doctor Luis Romo Palomo. Este antiguo casco bodeguero, de unos 1.800 metros cuadrados de superficie, podría albergar en torno a una treintena de viviendas protegidas.

También en el entorno del centro histórico, el Ayuntamiento prevé licitar unas parcelas ubicadas en la calle Pizarro, concretamente en parte de los terrenos donde se encontraban las antiguas bodegas de Zoilo Ruiz-Mateos. Ambas parcelas, que están incluidas dentro de la bolsa de suelo asequible que recientemente realizó el Ayuntamiento basándose en este decreto, que tienen una superficie conjunta de más de 4.800 metros cuadrados, podrían alcanzar las 68 VPO.

También está en el listado una parcela para vivienda protegida en la zona residencial de El Carrascal, en las inmediaciones de las antiguas bodegas de Croft. En los 4.400 metros cuadrados de propiedad municipal se podrían construir en torno a 110 viviendas.

Ya en el extremo norte de la ciudad, el Consistorio le pondrá el cartel de se vende a un solar de 7.800 metros cuadrados aproximadamente en Pozoalbero, donde se contemplan un máximo de 190 viviendas

Finalmente, se contemplan otras dos bolsas de suelo en la zona este, concretamente en el Paseo de las Delicias. Una de ellas se encuentra en la calle Valdepajuelas (situada frente a la antigua Fábrica de Botellas), donde se podrían construir hasta un máximo de 36 viviendas con algún tipo de protección. Mientras, la segunda se encuentra en La Milagrosa, que podrían albergar hasta 18 VPO en sus 1.130 metros cuadrados.

La alcaldesa, durante su intervención en la presentación de la futura Ley de Vivienda de Andalucía.

En su intervención en la presentación de la nueva ley, la primera autoridad de la ciudad aseguró que esta permitirá "dar respuesta a los retos de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, agilizar y aumentar la construcción de vivienda protegida y mejorar el parque residencial". Además, incidió en el impacto económico del sector inmobiliario y la mejora del empleo asegurando que en Jerez en los dos últimos años ha creado "más de 3.000 empleos" gracias entre otros sectores a la construcción y a la industria turística.