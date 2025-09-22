Cada 40 segundos, una persona en el mundo pierde la vida por suicidio. El pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una oportunidad para concienciar y movilizar a la población acerca de la prevención del suicidio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el suicidio es un grave problema de salud pública. Puede ocurrir a cualquier edad y fue la tercera causa más frecuente de muerte en las personas de 15 a 29 años, a nivel mundial en 2021. La OMS considera que para que las iniciativas preventivas sean eficaces, deben aplicarse mediante una estrategia multisectorial e integral.

En 2024, 815 personas (121 en la provincia de Cádiz) perdieron la vida por suicidio en Andalucía, un aumento preocupante respecto a las 772 muertes registradas en 2023. Las enfermeras referentes de centros escolares (ERc) del Área Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, en colaboración con la UGC de Salud Mental y la UGC de Promoción, Prevención y Vigilancia de la Salud, han desarrollado una importante estrategia formativa para dar la mejor respuesta a las necesidades psicoafectivas y emocionales para la salud de niños y adolescentes en los entornos escolares, y, con ello, intervenir de forma preventiva y de detección precoz ante las conductas suicidas.

Por su parte, la psicóloga forense María Luisa Vallejo, de Psicoclinic en Jerez, reconoce que el suicidio "es uno de los mayores desafíos que enfrentamos los profesionales de la salud mental en estos días. En España, el suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes de 15 a 29 años. En 2024, las cifras han vuelto a aumentar. Nos encontramos con vidas que se apagan demasiado pronto y familias devastadas que quedan sumidas en un profundo duelo".

"Conocemos que no existe una única causa que justifique el suicidio. Normalmente estas conductas de riesgo son la suma de varios factores: depresión, ansiedad, presión académica o laboral y consumo de sustancias. Pero lo que más escuchamos en nuestros despachos, es a chicos y chicas con esa sensación de que no hay salida, de que nada va a cambiar o mejorar su situación. Esa desesperanza es la señal de alerta más importante", declara la psicóloga

¿Qué debemos tener en cuenta?

"Insisto: hay que prestar atención. Si vemos a un joven aislado, que deja de hacer lo que le gustaba, que duerme demasiado o casi no duerme, que ha cambiado drásticamente sus hábitos alimentarios o dice frases como “no puedo más” o “ojalá desapareciera”, hay que actuar. No se trata de asustarse, sino de acercarse, escuchar sin juzgar y acompañar. Y si hace falta, buscar ayuda profesional. Eso puede ser lo que marque la diferencia", explica.

Ante este escenario, Vallejo añade que "la buena noticia es que no todo está perdido y negativo. La familia, los amigos y las personas cercanas pueden convertirse en un auténtico salvavidas. Estar ahí, pasar tiempo juntos, preguntar cómo están de verdad y no quedarse en el 'todo bien', ayuda a que los jóvenes no se sientan solos y que encuentren motivos para seguir".

La especialista remarca que "la prevención empieza en casa, se refuerza en la escuela y se construye día a día. Los psicólogos trabajamos para dar herramientas y acompañar, pero lo más importante es detectar a tiempo, la atención temprana es primordial. Y quiero terminar con algo que siempre digo en consulta: el dolor no dura para siempre. En la mayoría de ocasiones, hay alguien dispuesto a escuchar. Hablar es el primer paso para volver a respirar, para volver a vivir".

El teléfono 024 es de atención a la conducta suicida: gratuita, confidencial y disponible a todas horas y todos los días del año.

Protocolo de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicida

La Enfermería Referente de Centros Educativos de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dependiente de la Atención Primaria y compuesta por 21 profesionales, continúa afianzando su rol esencial en la promoción de la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

En paralelo a su formación, y de manera simultánea, estos profesionales han implementado talleres de Hábitos de Vida Saludables y Prevención de la Enfermedad, además de ofrecer asesorías individuales o en pequeños grupos en centros educativos.

Esta labor se alinea con el ámbito del conocimiento 'Promoción de hábitos de vida saludable' y desempeñan un papel activo en los Equipos de Acompañamiento, conforme a la Resolución Conjunta de 17 de octubre de 2023, sobre el protocolo de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones del alumnado.

La labor fundamental de la Enfermería Referente de Centros Educativos es garantizar una salud integral en el ámbito educativo, dotando a niños, niñas y adolescentes, de las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar los desafíos de su desarrollo.