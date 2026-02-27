Suspendido en Jerez el Rastrillo de los Domingos de este próximo 1 de marzo

La Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez ha informado que este próximo domingo 1 de marzo quedará suspendida la celebración del Rastrillo de los Domingos, en la explanada de 'los cacharritos', "lamentando los inconvenientes que pueda ocasionar", destaca en una nota de prensa.

Esta decisión se adopta en aplicación de la regulación especial del estacionamiento en las inmediaciones de IFECA con motivo del Salón Andaluz del Caravaning.

El fin de semana, el tradicional Rastrillo de los Domingos ya tuvo que trasladarse desde su habitual emplazamiento hasta la explanada de los 'cacharritos'.

Se da la circunstancia que, además, en el exterior de IFECA, en el recinto del parque González Hontoria, que albergará en mayo una nueva edición de la Feria del Caballo, ha comenzado el montaje de las casetas y la renovación del albero.