Suspendido el Rastrillo de los Domingos en Jerez este 25 de enero por previsión de lluvia

La delegación Municipal de Cultura ha comunicado que, ante las previsiones meteorológicas adversas para este fin de semana, se suspende la celebración del 'Rastrillo de los Domingos' este 25 de enero en el Parque de la Rosaleda, lamentando las molestias que pueda ocasionar a participantes y público.

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado lluvias todo el fin de semana y también buena parte de la próxima semana. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Jerez ha aplazado y/o cancelado diversas actividades que tenía previstas. Ha sido el caso de San Antón, que ha sido definitivamente cancelado este año. La celebración de la fiesta de los animales ya había sido pospuesta desde el domingo 18 al 25 de enero por idénticos motivos, el mal tiempo. Finalmente y ante las previsiones actuales, se ha optado por su suspensión definitiva.

Del mismo modo, la delegación municipal de Cultura ha aplazado hasta el próximo 7 de febrero de la celebración de la tercera edición de ‘Los Balcones de Lola’.