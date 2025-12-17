Denuncian una tala masiva "sin sentido" de cipreses y pinos en Estella del Marqués

Varias organizaciones sociales y vecinales de Jerez, integradas en la Plataforma en Defensa del Arbolado de Jerez, denuncian "la tala sin sentido, de cipreses y pinos carrascos en la zona trasera de la Venta de la Cueva en la ladera existente bajo Estella del Marqués".

"Esta actuación, que se está ejecutando sin ninguna información pública, ha despertado la alarma e indignación de las personas que transitan por la carretera de Jerez a Cortes a su paso por Estella. Durante los días de ayer y hoy, numerosas personas han contactado con las organizaciones integrantes de la plataforma para solicitar información sobre las causas que han motivado esta tala masiva, sin que desde las entidades hayan podido dar una explicación al carecer de ella", subraya la Plataforma.

Si bien es cierto que las obras en la carretera y los efectos de pasados temporales habían dañado unos pocos árboles que era necesario retirar, "es incomprensible que se estén talando arboles sanos que no presentan ningún riesgo".

"Estos cipreses y pinos carrascos dan sombra a los usuarios del espacio, estabilizan la ladera donde se asienta parte de la población minimizando riesgos de desplazamiento del terreno, embellecen el paisaje y suavizan las temperaturas en estos tiempos de emergencia climática", declara las entidades.

Desde estas asociaciones se hace un llamamiento "a la administración local y autonómica para que detengan de forma inmediata este arboricidio sin sentido. Actuaciones como esta denotan la falta de sensibilidad de quien las ordenan, sin dar explicaciones, sin buscar alternativas en caso de ser necesaria alguna actuación y sin informar ni contar con la opinión de los ciudadanos ni de las organizaciones sociales".