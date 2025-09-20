Talleres de Teatro como Herramienta de Encuentro en ocho asociaciones de vecinos de Jerez

Presentación de los Talleres de Teatro como Herramienta de Encuentro en el Ayuntamiento de Jerez

La teniente de alcaldesa y delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han presentado junto al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Jerez Urbano y Rural, José Barriga, y presidentes de los diferentes colectivos vecinales, los Talleres de Teatro como Herramienta de Encuentro que se ponen en marcha a partir del 1 de octubre.

Esta actividad, que será dinamizada por César Deneken, de El Jinete Verde, está sufragada por el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Jerez.

Estos talleres de teatro se impartirán en ocho entidades vecinales, cuatro de la zona urbana, y cuatro de la zona rural de Jerez. En total, serán 80 las personas que podrán inscribirse en esta propuesta, que tiene como objetivo ofrecer herramientas que fomenten la participación creativa de las personas del barrio.

Cada taller constará de tres sesiones, en las que a través de juegos escénicos, se mostrarán técnicas de actuación que permitirán una mayor fluidez en la expresión, y tomar contacto con la construcción de personajes.

Una vez finalizados estos ocho talleres, se pondrá en marcha la dinámica del noveno taller, que se llevará a cabo en febrero con un encuentro final, en el que podrán participar todas las personas que hayan asistido a los talleres previos, con el fin de preparar y presentar una obra colectiva creada a partir del trabajo realizado durante el proceso, y que se pondrá en escena en el Centro Social de La Granja.

Los talleres se desarrollarán en las siguientes asociaciones:

AVV Palos Blancos, 1, 8 y 15 de octubre

AVV Pago San José, 3, 10 y 17 de octubre

AVV Albadalejo y AVV San José Obrero (C.S. de la Granja) 6, 14 y 20 de octubre

AVV Cuartillo, 29 y 31 de octubre, y 19 de noviembre

AVV Mujeres en Pie (Centro Social Rosa Roige) 27 de octubre y 3 y 5 de noviembre

AVV Los Garciagos (Peña Flamenca de Estella del Marqués) 6, 20 y 27 de noviembre

AVV La Guareña (Centro Cultural de la Barca) 10, 12 y 16 de noviembre

AVV El Portal (Local de Cáritas en El Portal) 17, 24 y 26 de noviembre

Para más información sobre las inscripciones, las personas interesadas pueden dirigirse al teléfono 669 586 874.

Las representantes municipales han valorado muy positivamente la organización de estos talleres de teatro, con los que se invita a la ciudadanía a tomar contacto con una herramienta de creación y expresión tan enriquecedora como es el teatro, y que en esta ocasión servirá además como espacio de encuentro y participación.

Con esta actividad, la Federación de Asociaciones de Vecinos Jerez Urbana y Rural contribuye a sumar talento y compromiso con la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.