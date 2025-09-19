Currita Núñez, la lagartija flamenca de Jerez

Currita Núñez es una lagartija jerezana con mucho arte y salero, pero un día sucede algo que le hace cambiar por completo el compás de su vida. 'Currita Núñez. Una lagartija muy flamenca', es un cuento ilustrado y musicado que revisa la tradición popular, dándole mirada femenina a la denotación lagartija. Currita es una bailaora con una 'bata de cola', una cola que mueve con gracia y salero, con un baile único y singular. Las lagartijas se desprenden de su cola como mecanismo de autodefensa para escapar de algún depredador y esto mismo le pasa a nuestra artista. Currita, desolada y herida por lo sucedido, no se siente la misma. En esta búsqueda personal de la identidad y del sentido, Currita se encuentra con otros animales que quieren ayudarla.

Y esta protagonista tan jerezana necesita tu ayuda para hacer de su historia una realidad en un cuento escrito por Almudena Navarro e ilustrado por Susana Subirana. Por ello, este domingo, 21 de septiembre, a las 11 horas, comienza un crowdfunding en Verkami para que se pueda hacer realidad el álbum ilustrado 'Currita Núñez. Una lagartija muy flamenca'.

Un cuento que enfatiza el valor de la amistad, la aceptación de lo inevitable, la resiliencia y la autoestima para cumplir nuestros propósitos y deseos. Además, el cuento se acompaña de una propuesta didáctica, un dosier educativo con contenidos como el flamenco y las emociones, lecturas currilocas, herbolario flamenco: la flora y la fauna, animales andaluces de la A a la Z, laberintos, sopas de letras y crucigramas, todo sobre las lagartijas, poesía y juego, etc.

Y por si fuera poco, este álbum ilustrado incorpora una versión musical flamenca, seis temas compuestos con la voz de Rocío Rosado, la guitarra de Alba Espert y el clarinete y otros mágicos instrumentos aportados por Elena Jiménez, de 'Domador de Medusas': 'Érase una vez Currita por alegrías', 'Fandango de la cola, 'Tanguillo de la araña', 'Farruca del pavo real', 'Canción del gato Timoteo' y 'Guajira de la mariposa'.