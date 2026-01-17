Más taxis "a demanda" para la zona rural de Jerez

Los tenientes de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y Medio Rural, Susana Sánchez, han realizado una visita a la barriada rural de El Mojo junto a su delegada de alcaldía, Soraya Toledo, para informar de la ampliación a este núcleo de población del servicio de taxi a demanda.

Este servicio está teniendo muy buena respuesta en los núcleos donde se ha puesto en marcha, ya que su objetivo es ofrecer transporte público y dar respuesta a las necesidades de movilidad de los vecinos de zonas rurales por donde no pasan las líneas de autobús. En el caso de El Mojo, es un complemento al servicio de autobús urbano que existe en horario de mañana, para que haya esta posibilidad de servicio público por la tarde a través del servicio de taxi a demanda.

Este servicio de taxi funciona a demanda de los vecinos con unas paradas ya establecidas en distintos puntos del núcleo rural y se activa llamando a Tele Taxi, a los números 956 344 860 y 956 329 396. Es importante señalar que, gracias a esta iniciativa, las personas usuarias abonan por el servicio de taxi el mismo importe del billete del autobús, 1,10 euros.

El Ayuntamiento de Jerez continúa apostando por mejorar la calidad de vida de la población de la zona rural, vertebrando el territorio del término municipal y facilitando la movilidad. La experiencia piloto implementada primeramente en Mesas de Santa Rosa y posteriormente en Cuartillos recibía una buena respuesta ciudadana, lo que permitía instaurar el servicio en estos dos núcleos poblacionales, y ahora ampliarlo a El Mojo.