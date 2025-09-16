El Teatro Villamarta de Jerez acoge la III Gala Lírica Solidaria de Proyecto Hombre

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha presentado junto al presidente de ‘Proyecto Hombre’, Luis Bononato, la III Gala Lírica Solidaria de la entidad, que se celebrará el 9 de octubre en el Teatro Villamarta. Animan a la ciudadanía a apoyar este evento, con el que se recaudarán fondos destinados al programa Proyecto Joven. La presentación ha contado con la presencia de las personas voluntarias que forman parte de la comisión organizadora de la Gala, Ignacio Luna, Riqui Velarde y Manuel Parra (autor de la pintura que se ha utilizado para el cartel).

Esta III Gala Lírica Solidaria ‘Proyecto Hombre’ permitirá al público disfrutar con la actuación de los artistas Mariola Cantarero, Juana Castillo, Javier Franco y Antonio Vázquez, con Antonio López al piano. De esta forma, la cultura se convierte en la mejor herramienta al servicio de un proyecto social tan importante como el que representa ‘Proyecto Hombre’, al que ofrecerá visibilidad, y permitirá conseguir fondos muy necesarios para respaldar sus servicios.

La delegada Yessika Quintero ha destacado que “tenemos la oportunidad de demostrar una vez más que somos una ciudad solidaria, comprometida, y que responde cuando hace falta colaborar con la llamada de una entidad tan reconocida y querida en la ciudad como es Proyecto Hombre. En esta ocasión, podemos hacerlo además disfrutando de un evento musical maravilloso, este 9 de octubre vamos a visibilizar que esta ciudad ama la cultura, y que en cada uno de nuestros eventos, estamos enriqueciendo nuestra candidatura a la Capitalidad para 2031”.

Los fondos recaudados en esta III Gala Lírica Solidaria Proyecto Hombre irán destinados al programa de Proyecto Joven, que como ha explicado Luis Bononato, atiende a menores y adolescentes de 12 a 21 años, con problemas de comportamiento, en situación de riesgo, con conductas antisociales, consumo de drogas, abuso de las pantallas (Móvil, Tablet, PC,..) o ludopatías (videojuegos, azar, apuestas deportivas,...).

Durante 2024, ‘Proyecto Hombre’ atendió en Jerez a más de 90 menores y adolescentes y a sus familias en este programa.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Villamarta, como en la sede de ‘Proyecto Hombre’, y a través de Tickentradas. También es posible colaborar a través de la Fila Cero, en el número de cuenta ES31 2100 8522 2622 0057 4910 , y en el Bizum. La gala cuenta con la colaboración de Montesierra.