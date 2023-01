Un mínimo de 14 días de espera para una cita telefónica en el centro de salud de San José del Valle

Una usuaria critica que el tiempo de espera para una cita telefónica con su médico de familia se demore 14 días. Esta es la tónica habitual en San José del Valle como en otros centros de Jerez y la provincia. No en vano, 500 médicos del área de Jerez están llamados a la huelga en Atención Primaria el 27 de enero. En esta población de 4.500 habitantes, según el alcalde, Antonio González, cuenta con dos médicos y un enfermero.

González, en unas declaraciones para Diario de Jerez, habla primero como usuario. A veces ha esperado hasta un mes para una cita telefónica. “Uno de mis hijos tiene pendiente desde la primera mitad de noviembre una ecografía urgente mandada por el pediatra de urgencia. Estamos a 13 de enero y todavía no lo han llamado, ni le han dado cita, ni nada. De vergüenza”.

No sólo es difícil hablar o ver al médico de familia o al pediatra. “Ni nos cogen el teléfono. Además, prueba a llamar al centro de salud, a ver si te cogen el teléfono. Lo reclamamos y denunciamos todos los días a todas horas”, remacha el alcalde.

Desde la consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, vuelven a tomar las declaraciones de su consejera, Catalina García, realizadas el pasado miércoles 11 de enero. En ellas instó a que aquellos usuarios que "necesiten la cita antes, se dirijan a su centro de salud donde están las consultas de acogida", recientemente instauradas. No obstante, afirman que hay huecos libres anteriores a estos 14 días y afirman que esta tardanza "puede ser debida a que en el momento de la llamada Salud Responde no tuviera todas las citas".

Se trata de un sistema de triaje en el que un profesional de enfermería se encarga de atender al paciente que llega al centro de salud por una urgencia. Es decir, la consulta de acogida no afecta a quienes tengan cita previa con su médico, sino a las personas que tengan alguna dolencia que no pueda esperar y tampoco sea tan grave como para ir a Urgencias extrahospitalarias u hospitalarias.

Las consultas de acogida o bien las de “urgencia de toda la vida” no son la solución para esta población. Perjudican a los pacientes y al personal, como explica una usuaria. En caso de que el médico que asista no sea el de familia asignado, las gestiones son muy limitadas y suponen el doble de esfuerzo por parte del paciente y de trabajo para el equipo médico, el cual atiende más de una vez al paciente y de forma poco eficiente "porque ayuda a aliviar, pero no pueden hacer mucho más que volverte a derivar a tu médico". Por otra parte, el sistema fracasa, ya que el usuario solicita la cita con su médico y en ocasiones, es atendido por otro profesional. “Es la pescadilla que se muerde la cola”, se queja una vallense. En definitiva, concluye, las “urgencias están abarrotadas en el centro de salud, y en el Hospital de Jerez que está a 45 minutos en coche, a veces, da miedo”.

La situación, sin duda es desesperante para los vecinos y vecinas, así como para el personal médico que muestra su impotencia a la hora de abarcar todo el trabajo que supone velar por la salud de todos los vecinos y vecinas con tan pocos recursos.

Su alcalde advierte de que el abandono de la Administración regional al pueblo va más allá de la sanidad. “La Junta ha pasado de ser un servicio a ser un negocio y así con todo: autobuses, depuración de agua, centro de salud, helipuerto… todo lo que se diga es poco”.