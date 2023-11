La tension incómoda de 'Golpe seco', en la Sala Compañía de Jerez

Sala Compañía acogerá este viernes, 10 de noviembre, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Golpe seco', de José M. Pérez Padilla. El autor estará acompañado por el escritor y periodista Wayne Jamison. Laacogerá este viernes, 10 de noviembre, a las 19,30 horas, la presentación del libro. El autor estará acompañado por el escritor y periodista Wayne Jamison.

'Golpe seco' es la tercera novela de Pérez Padilla, tras 'La Traición' en 2010 y 'Támesis' en 2015. "En esta ocasión repite con la editorial jerezana Tésera, que está ampliando poco a poco su catálogo con títulos muy interesantes como 'La Carreta Fantasma' (de la premio Nobel de Literatura Selma Lagerlöf, la primera mujer en conseguirlo) o 'Scarface', que llevó a la gran pantalla Brian De Palma. Además, están publicando a autores españoles que ven cerradas las puertas de los grandes grupos editoriales, como Federico de la Fuente, Gemma Carrasco o yo mismo", explica el autor.

'Golpe Seco' está ambientada en la Columbia Británica (Canadá) a mediados de los años 80. "La ubicación -apunta- responde a la necesidad de localizar la trama en un lugar inaccesible, no sólo físicamente, sino en el imaginario del lector, que seguirá la novela sin referencias conocidas. De ahí que no haya ambientado la novela en España".

Y, ¿por qué los años ochenta? "Porque condensan mi periodo favorito a la hora de escribir por dos razones: es una época que he vivido y que por tanto conozco y por otra desaparecen de la trama los móviles, los emails y las redes sociales, algo que para el tipo de historias que yo escribo funciona muy bien y en especial para 'Golpe Seco'".

Una novela que surge en primer lugar "con la idea de alejarme de 'Támesis', tanto en la ubicación como en los personajes. Si en 'Támesis' la trama se desarrolla fundamentalmente en un ambiente urbano, aquí quería explorar un entorno rural, y si en la anterior novela los personajes principales son masculinos, aquí buscaba a una mujer como protagonista". Al respecto, el autor reconoce que entre sus referencias están 'Fargo', la película de los Cohen, y 'No es país para viejos', también llevado al cine por ellos y basado en una novela de Cormac McCarthy, "en mi opinión uno de los escritores más importantes de los últimos cien años (fallecido hace ahora seis meses)".

Como se indica en una nota de la edición, "esta es una historia real. Los acontecimientos descritos en esta novela ocurrieron en la Columbia Británica en 1988. A petición de los supervivientes, los nombres han sido cambiados. Por respeto a las víctimas, el resto se ha narrado tal como ocurrió".

En la novela, la agente forestal Helen Pasley se desplaza a Blue River, un pueblecito aislado rodeado de montañas nevadas. En uno de sus primeros trabajos en la zona, se topa con el cuerpo inerte de un muchacho descalzo. Este acontecimiento desencadenará una serie de sucesos que pondrán en juego la vida de Helen y de otras muchas personas, de su presente y de su pasado. "He necesitado casi cuatro años para documentarme ya que es la primera vez que utilizo un lugar que no he visitado, y para organizar la trama antes de ponerme a escribir, aunque esto suelo hacerlo siempre".

El tema del estilo, confiesa Pérez Padilla que ha sido "un auténtico desafío porque se trataba de reducir al máximo los diálogos y las descripciones para obtener un estilo directo y sin florituras. Esto también me ha obligado a bucear en un vocabulario muy concreto, el propio de los elementos de la naturaleza y rurales, para poder llamar a cada cosa por su nombre y no valerme de rodeos. Algunas escenas que pueden resultar crudas también han requerido de múltiples revisiones para conseguir el efecto deseado, ni quedarme corto ni regodearme demasiado en ellas. Creo que el libro consigue mantener una tensión incómoda y que el lector empatice con los personajes y sus dificultades".

Respecto a futuros proyectos, el escritor está trabajando en el primer borrador de la cuarta novela, que esta vez se desarrollará en España.