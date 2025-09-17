Tensión en una detención en Jerez: se desnuda junto un colegio, incumple una orden de alejamiento y agrede a dos policías

La Policía Local detuvo este martes a las 13.45 horas, en la calle Porvera, a un individuo por incumplir la orden de alejamiento a su ex pareja, vigente y dictada por el Juzgado de Violencia nº 1 de Jerez, en las inmediaciones de un colegio.

El sujeto se mostró en todo momento con actitud agresiva hacia los agentes, que requirieron la presencia de dos unidades más, llegándose a desnudar antes de ser reducido y lesionando a dos agentes de la Policía Local en tal actuación. Una vez reducido, fue trasladado en el vehículo radiopatrulla de la Policía Local hacia dependencias de la Comisaría de la ciudad y, continuando con su actitud agresiva, provocó daños en el vehículo policial.

En otro orden de cosas, en un control conjunto con el Cuerpo Nacional de Policía establecido en la plaza Santa Teresa de Jesús, se realizaron 13 denuncias por infracciones al Reglamento General de Vehículos, otras 13 por carecer de seguro obligatorio, 1 por infracción al Reglamento General de de Circulación, 2 por tenencias de perros de raza potencialmente peligrosa y 2 por informes sobre vehículos abandonados en la vía pública.

En colaboración con Bomberos y siendo necesaria la actuación del INFOCA, agentes de la Policía Local se personaron en Majarromaque ante el incendio en la ribera del río Guadalete a la altura de la explotación minera 'El Molino-Gravera Los Algarrobos', para regular el tráfico junto a Guardia Civil.

En otros servicios también realizados destaca la colaboración en la Semana Europea de Movilidad con motivo de una actividad para escolares desarrollada en la plaza San Miguel, en la que se explicaba por parte del departamento de Educación Vial de Policía Local a los menores las claves de seguridad en la vía pública como peatones y conductores de bicicletas y patinetes.

Igualmente, dentro de la campaña iniciada con Medio Ambiente para el control incívico e irresponsable de residuos fuera de horarios y contenedores se detectó y se realizó el pertinente informe en la calle De la Algaida (Parque Empresarial Oeste), identificando a los propietarios de una empresa que habían vertido y abandonado gran cantidad de material residual.