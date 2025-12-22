Tercer premio de la Lotería de Navidad en Jerez: "Hemos pegado un grito"

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes ha ido a parar al número 90.693, dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por cada décimo, se ha vendido en Jerez de la Frontera. En concreto se han despachado diez décimos en a administración de Loterías número 16 conocida como 'El Paraíso' y ubicada en la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edif Huelva.

Este despacho de loterías está regentado por José Vicente López, María José Campos y Vicente Manuel Albiach, que explicaban que del tercer premio de la Lotería del Niño sí habían vendido "pero de Navidad no. Nos faltaba. Un tercero, ahí estamos".

"Estábamos viendo el sorteo en directo, podemos consultarlo en un inventario que tenemos, hemos consultado el número y hemos pegado un grito y ha sido cuando él, que estaba fuera atendiendo a la gente, se ha dado cuenta", explica María José Campos.

En 'El Paraíso' se han vendido "diez décimos" pero ningún afortunado se ha acercado a la administración "y si os ven a vosotros (los periodistas) no van a aparecer", comentaban entre risas los propietarios de la administración.

Abierta desde 2019, 'El Paraíso' sigue con su racha de repartir premios: "Hemos dado el Gordo de Navidad dos años seguidos, el del Niño también una vez, el tercero del Niño también, tres quintos hace dos años también, un quinto el año pasado de Navidad y ahora el tercero de Navidad, que nos faltaba y ya lo tenemos. Que siga la racha".