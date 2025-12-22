"No me lo creo, son cinco años seguidos dando premios en Jerez de la Lotería de Navidad"

La suerte ha vuelto a sonreír a Jerez de la Frontera en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre.

El número 90.693, agraciado con el tercer premio, ha dejado 500.000 euros a la serie en la ciudad, concretamente en la Administración de Loterías número 16, ‘El Paraíso’, ubicada en la calle Enrique Domínguez Rodiño, Edif Huelva., un establecimiento que ya se ha convertido en todo un referente de los grandes premios.

En total, se han vendido 10 décimos de este número, lo que supone un reparto de 500.000 euros, ya que cada décimo está dotado con 50.000 euros antes de impuestos. Una noticia que ha sido recibida con alegría por los responsables de la administración.

Uno de sus tres administradores José Vicente López atendió a los medios en la sede del administración casi en estado de shock: "No me lo creo, son cinco años seguidos dando premios en Jerez de la Lotería de Navidad"

Una administración con suerte y constancia

No es la primera vez que ‘El Paraíso’ reparte grandes alegrías. De hecho, este es el quinto año consecutivo en el que la administración jerezana entrega algún premio relevante, una racha poco habitual que refuerza su fama entre los jugadores de la Lotería Nacional.

Uno de los hitos más recordados llegó en 2022 y 2023, cuando este mismo despacho vendió el Gordo de la Lotería de Navidad, un logro que situó a Jerez en el centro del mapa de la suerte a nivel nacional durante dos años seguidos.