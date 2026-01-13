El Tercio de Armada de San Fernando dona 1.000 euros a Rotary Club Jerez para la lucha contra la polio

Imagen de la entrega de la donación económica del Tercio de Armada de San Fernando a Rotary

El acuartelamiento de la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada” en San Fernando, acogió la visita de parte de la Junta Directiva del Rotary Club Jerez Internacional para la donación de un cheque por valor de 1.000 destinados para la lucha contra la enfermedad de la polio.

La comitiva jerezana fue recibida por el General de Brigada y comandante del TEAR, José María Sanz Alisedo, quien les entrego la donación alcanzada y que se destinará mediante la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles al proyecto Polio Plus de Rotary Internacional en su lucha contra esta afección en el mundo.

Esta acción surge hace unos meses cuando, un grupo de rotarios que iniciaban el Camino de Santiago por la Vía Augusta, a su paso por San Fernando visitaron el acuartelamiento del TEAR explicándole al comandante que dicha marcha "perseguía dar visibilidad a la acción solidaria que Rotary realiza en el mundo para erradicar la Polio".

Fue ahí donde surgió una colaboración mediante el Club Deportivo Fan Pin, que anualmente organiza la carrera cívico militar que se celebra desde hace 10 años en el entorno de las instalaciones militares pertenecientes a la Armada en San Fernando.

Esta actividad deportiva ayuda a diversas ONGs con los fondos obtenidos.

En esta ocasión se alcanzó la cantidad de 1.000 euros que ayer fueron aportados a Rotary.

A la visita acudieron el presidente del club, Alfredo García; el vicepresidente, José Luis Franco; el secretario José Manuel Fernández Baratech y uno de los socios participantes en la acción solidaria del Camino de Santiago, Robert Stockwell.

El general de brigada, Sanz Alisedo, invitó a los rotarios jerezanos a participar en la próxima Fan Pin que se celebrará al final de mayo, con la presencia de una carpa informativa sobre la acción de Rotary para la Erradicación de la Polio.

Esta prueba deportiva cívico-militar reunirá en esta edición del 2026 a más de 900 participantes.