Horeca considera “necesarias y legítimas” las actuaciones en las terrazas

El presidente de la patronal hostelera provincial Horeca, Antonio de María, se muestra conforme con las actuaciones que el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez está llevando a cabo contra las terrazas de negocios hosteleros que no cumplen los requisitos legalmente establecidos. Según ha manifestado De María a este medio, “las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Jerez son legítimas y necesarias”.

El presidente de Horeca hace especial hincapié en los problemas que se dan en la plaza del Arenal. “Es el más céntrico de los enclaves jerezanos y se daban problemas tales como que las terrazas eran movidas de forma interesada a zonas de sol o sombra según lo requiriera el servicio. Eso es algo que no se puede hacer pues las terrazas tienen un sitio donde deben ubicarse y no en cualquier lugar”.

De María recuerda que “ya en tiempos del gobierno municipal del Partido Popular se intentó pero se fue dejando y al final no se acometió solución alguna”. En El Arenal, incide Antonio de María, la imagen que se da “es más negativa, pues no en vano se ha llegado a dejar el mobiliario por las noches ocupando la vía pública. Ha sido ahora cuando el Ayuntamiento se ha decidido a que se cumpla la reglamentación al respecto”.

“Los problemas los generan quienes van por libre y eso no se puede tolerar”

El máximo responsable de Horeca destaca igualmente que “es digno de mención que las actuaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento no han sido de hoy para mañana, sino que se han ejecutado a posteriori, después de que se cursaran requerimientos a los negocios en cuestión y después se han puesto pies en pared”. En su opinión, las actuaciones del área que dirige el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz “han sido correctas porque no tenemos que olvidar que las normas están para ser cumplidas”.

Según destaca, “los asociados de Horeca no han presentado queja alguna a nuestra organización. Por ellos no me consta que haya problema alguno y lo que sé ha sido básicamente por las informaciones que me han llegado a través de la prensa”. Es más -abunda De María- desde Horeca siempre que nos hemos reunido con asociaciones de vecinos o representantes municipales les hemos dicho que si tienen constancia de terrazas que incumplan la normativa ya sea a nivel de espacio ocupado o de ruidos que se pongan en contacto con nosotros que estamos dispuestos a solucionar el asunto e incluso a denunciar. Pese a este ofrecimiento jamás nos ha llegado denuncia alguna”, certifica el presidente de la patronal hostelera Horeca. En su opinión, De María destaca que “estos problemas con las terrazas son provocados por los que van por libre. Y eso no se puede tolerar”.

De otro lado, Antonio de María reconoce que “últimamente se han dado problemas en la ciudad con las renovaciones de los permisos de las terrazas”. Según analiza para este medio, la normativa que en su momento lanzó la Junta de Andalucía a este respecto (terrazas, veladores, mesas, horarios...) no es clara y por tanto hay muchos ayuntamientos que esperan que la Administración autonómica aclare extremos especialmente importantes de esta normativa.