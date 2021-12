Los test de antígenos se contagian del efecto papel higiénico

Primero fue el papel higiénico, luego las mascarillas y guantes y ahora los test de antígenos. La proximidad de las fiestas navideñas y la proliferación de encuentros familiares, reuniones de amigos y comidas de empresa por estas fechas ha disparado la demanda de este tipo de pruebas que permiten detectar la presencia del virus de forma rápida y eficaz, y sin tener que rascarse demasiado el bolsillo, al menos de momento.

Jerez no es ajena a este fenómeno viral que recorre las ciudades españolas y que consiste en hacer acopio de estos tests, prácticamente agotados en las farmacias por el problema de desabastecimiento generado por la fiebre de autodiagnosticarse, se tengan o no síntomas de Covid, antes de acudir a alguna celebración para mayor seguridad de los asistentes.

La farmacia de la calle Larga, por ejemplo, el jueves tenía del orden de 200 test de antígenos en existencias y el viernes por la mañana se habían agotado, cuando antes vendían esta cantidad en todo un mes. "No queda ninguno y los que teníamos los conseguimos de milagro, tirando de amistades", explica el farmacéutico, quien confirma que "la gente se los lleva a puñados porque quieren estar seguros para comidas y reuniones familiares, pero no todos hacen un buen uso de los test y hay mucho falso negativo".

Ernesto Cervilla, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Cádiz confirma esta 'mala praxis' que se presta a equívocos, tanto por personas que no siguen las instrucciones al pie de la letra, por ejemplo en el uso del hisopo que debe introducirse en la nariz para tomar las muestras, como por la precipitación a la hora de hacerse la prueba tras un contacto estrecho con algún positivo, para lo que recomienda esperar 72 horas, que es el tiempo que tardan los antígenos -proteínas del virus- en dar la cara.

Cervilla asegura que los test de antígenos están prácticamente agotados por el exceso de la demanda, que "se ha disparado un 500% en los últimos días" y que ha cogido desprevenidos a laboratorios, distribuidores y farmacias. Y no es un problema de desabastecimiento exclusivo de España, pues afecta a toda Europa, ya que "estos tests vienen de China y a una producción corta se unen los problemas de transporte".

El presidente del COF relaciona el incremento de la demanda de este tipo de pruebas con las fiestas navideñas, pero también apunta a otro factor, la "sintomatología leve" de los nuevos contagios, lo que permite que mucha gente busque confirmación por sus propios medios sin necesidad de desplazarse a un centro de salud o al hospital.

El máximo responsable de los farmacéuticos de la provincia cree que es posible que en la recta final del año entre alguna partida, pero considera que hasta la primera semana de enero no se normalizará la situación, por lo que hace un llamamiento a la población para que no hagan acopio y compren sólo los test estrictamente necesarios.

"Hay gente que cuando los encuentra se lleva 10 o 15 y avisa a otros familiares y amigos por whatssap para avisarles de que en tal farmacia hay disponibilidad, con lo que se genera quizás más pánico a un posible desabastecimiento".

Disparidad de precios

En el mercado pueden encontrarse test de antígenos de 3,50 euros a cerca de 6 euros, diferencia que depende del precio de compra por parte del farmacéutico. "El precio de compra marca el precio final", explica Ernesto Cervilla, quien tiene conocimiento de un aumento de hasta el 20% en alguna partida de fabricantes chinos a raíz del aumento de la demanda.

"Mucho me temo que con la burbuja suban los precios, pero no creo que suban mucho más", asegura el presidente del COF, quien puntualiza que, a diferencia de las mascarillas, las quirúrgicas por ejemplo que tienen un precio máximo de 70 céntimos pero que pueden encontrarse en las farmacias a 20 céntimos, en los test no hay un precio fijado.

Recomendaciones para un uso correcto del test de antígenos

Los test de antígenos permiten detectar de forma rápida y económica el virus, si hay una infección activa, lo que facilita el cribado de la población. En caso positivo, que según Cervilla es totalmente fiable en este tipo de test, o incluso si se tienen síntomas y no se tiene a mano una prueba de antígenos, la persona debe comunicarlo a su centro de salud, con el que pueden contactar de forma sencilla a través de la aplicación Salud Responde identificándose con los datos de la tarjeta sanitaria y detallando los síntomas.

La enfermera de rastreo del centro de salud se pondrá en contacto con la persona para informarle del protocolo de actuación, que contempla la cuarentena de diez días y dar aviso a los contactos estrechos. Tanto si se da positivo como si se tienen síntomas, la enfermera facilitará la cita para la PCR de confirmación, prueba que es más exacta a la hora de establecer un diagnóstico.

Una vez superado el periodo de cuarentena, detalla el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, las personas que tienen la pauta completa de la vacuna -dos dosis- y que han dejado de tener síntomas no requieren por norma general una prueba con resultado negativo para volver a salir a la calle y hacer vida normal. En el caso de los sanitarios, sí precisan de una PCR negativa para reincorporarse a su trabajo.

El proceso quedará reflejado automáticamente en el certificado o pasaporte Covid, que tendrá validez para seis meses.