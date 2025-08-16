Otro día abrasador en Jerez con 42º de máxima

Las calles, como la avenida Alcalde Álvaro Domecq, se vacían en las horas centrales del día por el calor abrasador

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado 16 de agosto, según publica en su página web, una nueva jornada de calor extremo en Jerez de la Frontera y su campiña, donde se espera una temperatura máxima de 42º y que ha motivado la activación del aviso naranja.

Jerez y su zona rural, como casi toda España, sigue inmersa en una larga ola de calor que llevará hoy los termómetros hasta esos 42º y mañana hasta los 43º, aunque localmente podrían alcanzar los 44º.

Los cielos estarán este sábado despejados en una jornada en la que soplarán vientos flojos de sudeste hasta mediodía con rachas máximas de hasta 10 kilómetros por hora. Las mínimas alcanzarán los 22º.

A lo lago del fin de semana no se espera que la situación mejore, pues para este domingo se prevén temperaturas más altas con esos 43º y un nuevo aviso naranja y, para el lunes 18 de agosto otros 41º con aviso amarillo.

Habrá que esperar hasta el martes día 19 para constatar un descenso acusado de las temperaturas máximas ya que los termómetros bajarán hasta los 31º.

Esta bajada de los valores diurnos se debe a la entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizará este episodio abrasador provocado por la ola de calor.

Este descenso se extenderá durante los días siguientes en el que las máximas no subirán de 33º.

El tiempo en Andalucía: aviso rojo en Sevilla

Este sábado día 16 se activará el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 44 grados.

En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se activará el aviso amarillo.

Según ha informado la Aemet, estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En Sevilla, la campiña estará en riesgo extremo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados. Además, la alerta naranja afectará a la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40ºC.

En la provincia de Cádiz, la alerta naranja por calor estará presente en la campiña de Jerez, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 42 grados. En esta misma provincia, las comarcas de Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 38ºC y 37ºC, respectivamente.

Ya en Córdoba, el aviso naranja por altas temperaturas se activará en las comarcas de Sierra y Pedroches, así como en la Subbética, donde se esperan máximas entre los 41 y 43 grados. La misma alerta afectará a la campiña cordobesa, donde las temperaturas podrían alcanzar los 43 grados y, de forma puntual, llegar hasta los 44.

En el mismo tramo horario y con el mismo nivel de riesgo, Granada mantendrá activos los avisos por calor en la zona de la Cuenca del Genil, donde se espera que el termómetro alcance los 42 grados, y en la comarca de Guadix y Baza, con temperaturas de hasta 40 grados.

En Huelva, la ola de calor activará avisos de nivel naranja en varias zonas de Aracena y el Andévalo, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 41ºC. Además, el mismo nivel de alerta se mantendrá en el litoral onubense, con máximas previstas de hasta 39 grados.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 y 43 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC.

Por último, en Almería, la comarca del Valle del Almanzora estará bajo aviso de nivel amarillo, al igual que las comarcas malagueñas de Antequera y Ronda, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 39 grados.

La segunda mitad de agosto tendrá un calor propio del mes

Por otro lado, la Aemet prevé que las dos últimas semanas de agosto tengan, en principio, temperaturas propias de esta época del año, con calor, pero que no será extremo, con lo que debería llegar a su fin la ola de calor activa desde el pasado día 3.

La semana del 18 al 24 de agosto tendrá, en general, temperaturas propias de la época del año, salvo en el tercio oriental peninsular y Baleares, donde serán más altas de lo normal, indica la Aemet en el blog de su página web.

En ese periodo, las precipitaciones serán escasas en la mitad sur y los archipiélagos, mientras que en puntos del nordeste podrían ser superiores a las normales debido a la formación de tormentas.

Por lo que respecta a la semana del 25 al 31, la última del mes, se esperan también temperaturas propias de la época en todo el país, así como lluvias escasas en el centro y sur de la Península.

En cuanto a la primera semana de septiembre, Aemet indica que aumenta la incertidumbre en cuanto a las previsiones, aunque con la información actualmente disponible es probable que las temperaturas continúen en general en valores propios de la época, sin una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.