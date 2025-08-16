Tramitan los permisos ambientales para dos plantas de hidrógeno verde en Jerez

Terrenos donde se proyecta una planta de generación de hidrógeno verde en las inmediaciones de El Mojo y Gallardo.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está tramitando las autorizaciones para la construcción de dos plantas de hidrógeno verde en el término municipal jerezano. Ambas instalaciones están promovidas por sociedades vinculadas al grupo Avalon Renovables, que pretende desarrollar un ambicioso proyecto en la provincia que tiene como objetivo la producción a gran escala de amoniaco en las inmediaciones del Puerto de Algeciras.

Según la información que tiene publicada, la compañía tiene previsto construir en Jerez tres de las ocho plantas de hidrógeno verde que ha proyectado en la provincia. Dos de ellas, una que se ubicará en las inmediaciones de las barriadas rurales de El Mojo y Baldío Gallardo, al sur del término municipal, y otra en el paraje de Los Isletes Bajos, ya en el extremo este, se encuentran actualmente en exposición pública para la obtención del beneplácito ambiental.

También se encuentran en proceso de tramitación buena parte del resto de instalaciones de este proyecto previstas en otras localidades del entorno como San José del Valle, Arcos o Villamartín, entre otros, así como el futuro hidroducto que interconectará estas plantas para llevar el hidrógeno generado hasta una planta situada en Los Barrios.

Planta de El Mojo

Ya este medio informó a principios de este año del proyecto promovido en las inmediaciones de las barriadas rurales de El Mojo y Baldío Gallardo. Por un lado, se contempla la construcción de una planta de generación del hidrógeno verde mediante electrólisis en una parcela de unos 51.000 metros cuadrados situadas junto al enlace de la A-381 (la autovía Jerez-Los Barrios) con el camino de servicios de esta carretera que da acceso a ambas barriadas rurales.

En torno a ella, repartidas entre una decena de fincas a ambas márgenes de la autovía, se proyecta la planta fotovoltaica que dará el necesario suministro eléctrico. El parque solar ocupará una superficie de unas 173 hectáreas y tendrá una potencia instalada de unos 93 megavatios aproximadamente.

Para la generación del hidrógeno verde, la planta requerirá de unos 127.000 metros cúbicos de agua al año (tanto para el proceso en sí como para la refrigeración de la planta). Para ello, el promotor ya ha solicitado también a la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate la autorización para obtener la planta. El proyecto incluye, por un lado, la canalización necesaria para la captación del agua directamente del río, que se realizaría en el entorno de la pedanía de El Torno, y su transporte hasta la planta de electrólisis hasta otra infraestructura para el excedente del agua residual a la estación depuradora de El Portal.

Planta de los Isletes Bajos

El segundo de los proyectos de Avalon en Jerez se ubicaría en una finca situada en el paraje de Los Isletes Bajos, a pie de la carretera que une Arcos con Paterna (A-389) y muy próxima a la linde con San José del Valle. La planta de generación de hidrógeno verde ocupará una superficie de unos 111.400 metros cuadrados y podrá funcionar gracias a la energía eléctrica generada por una planta fotovoltaica de 168 megavatios de potencia instalada que se construirá en 33 parcelas distribuidas entre los términos municipales de Jerez, Paterna de Rivera y San José del Valle. La superficie total que ocuparán los paneles solares serán de unas 271 hectáreas.

Paraje de Los Isletes Bajos donde se proyecta la construcción de una planta de generación de hidrógeno verde.

El agua necesaria para la producción de hidrógeno a través del proceso de electrólisis será obtenida mediante una concesión de reutilización de aguas de la estación depuradora de aguas residuales de Paterna de Rivera, cuya solicitud está en tramitación. Ambas instalaciones contarán, además, con una zona donde habrá unas baterías que estarán conectadas a la red y almacenarán el excedente de energía en las horas de mayor producción para que la planta pueda estar operativa todo el día.

Avalon contempla una tercera planta, cuya denominación es Arquillos, que se ubicaría en las inmediaciones de la vía pecuaria que lleva este nombre. No obstante, este proyecto aún no se encuentra en exposición pública.

Infraestructura de interconexión

Las ocho plantas previstas en la provincia de Cádiz estarán interconectadas mediante un hidroducto que tendrá unos 132 kilómetros de longitud y que discurrirá por los términos municipales de Villamartín, Bornos, Espera, Arcos, Jerez, Paterna, Medina Sidonia, Benalup-Casas Viejas y Los Barrios. Por el término municipal jerezano discurrirán unos 24 kilómetros de la longitud total.

El fin de esta infraestructura es transportar el hidrógeno generado hacia una planta que se proyecta en Los Barrios donde se realizará amoniaco verde que, con posterioridad, será trasladado hasta el muelle de Palmones para su transporte y distribución para su uso en la industria marítima, fertilizante, química y energética, entre otras.