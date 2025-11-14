¿Qué es la tienda cápsula que abrirá Madre Coraje en Luz Shopping?

Anuncio de la inauguración de la Tienda Cápsula de Madre Coraje en Luz Shopping en Jerez

Madre Coraje ha informado de la apertura temporal, por espacio de dos semanas, de una tienda cápsula en el centro comercial Luz Shopping de Jerez de la Frontera.

La fundación jerezana invita a la ciudadanía, en general, a visitar este novedoso concepto de comercio desde el próximo lunes 17 de noviembre y hasta el 1 de diciembre de 2025.

Pero, ¿Qué es una tienda cápsula?

Las tiendas cápsula devienen del concepto de una coleccción de ropa limitada, de pocas piezas, y exclusiva por algún motivo en concreto. Por ejemplo, las colecciones de ropa fuera de temporada o que no pertenecen a la moda actual y que pueden ser de una edición limitada.

En algunas ocasiones parte del acuerdo de una tienda ó marca de ropa que tiene un acuerdo específico con un diseñador de moda.

Las tiendas cápsula, a veces, utilizan celebridades o prescriptores de moda para vender estas colecciones o se inspiran en series de televisión, películas, artistas o videojuegos para lanzar prendas alusivas.

La tienda cápsula de Madre Coraje

El establecimiento de Madre Coraje dará una segunda vida a ropa en particular desde Luz Shopping del 17 de noviembre al 1 de diciembre en la Sala LUZ, ubicada junto a la tienda de perfumes Parfois.

Esta iniciativa permitirá a los visitantes combinar estilo y conciencia, al mismo tiempo que contribuirán a los proyectos humanitarios, educativos y de cooperación que la Fundación desarrolla en España y en comunidades de África y América Latina.

Madre Coraje busca visibilizar a través de estas prendas la importancia de la moda sostenible, el consumo responsable y la necesidad de repensar la industria textil, "que a menudo genera impactos sociales y medioambientales injustos", destaca la ong jerezana en un comunicado.

“Vivir con estilo y conciencia es posible. Cada prenda tiene una historia que conecta a las personas, reduce residuos y visibiliza los impactos de la industria textil”, explica Luis Miguel Crespo, Gerente de Madre Coraje en la provincia de Cádiz.

Combinar moda y sostenibilidad sin renunciar al estilo

En esta tienda, los visitantes podrán encontrar prendas y artículos seleccionados con historia y exclusividad, combinando moda y sostenibilidad sin renunciar al estilo.

“Queremos que la moda sostenible sea una experiencia única, donde el estilo se une al compromiso social y ambiental. Todos los beneficios de esta Tienda Cápsula se destinan a nuestros proyectos de educación, desarrollo rural y ciudadanía, generando un impacto real y positivo en la sociedad”, añade Crespo.

Por su parte, Rosario Fernández-Gao, Responsable de Marketing de LUZ Shopping, explica que “esta colaboración con Madre Coraje refuerza y hace visible nuestros valores de compromiso con la comunidad, la sostenibilidad y la circularidad. Somos muy conscientes de la importancia de dar una segunda vida a las prendas, apoyando el bienestar del Planeta y de nuestro entorno social. Nos sentimos reconfortados manteniendo colaboraciones con proyectos que se identifican con nuestros valores, como esta Tienda Cápsula de Madre Coraje, que aúna el compromiso solidario con la comunidad y el cuidado del medioambiente”.

Por último, Madre Coraje invita a la ciudadanía "a probar una forma diferente de consumir ropa: responsable, solidaria y con estilo. Cada prenda tiene una historia; cada compra genera cambio".