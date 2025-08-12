La tienda Sabores Made in Spain en Jerez cumple su primer aniversario

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha felicitado al empresario Juan Carlos Carrasco regente de la tienda Sabores Made in Spain, establecimiento abierto en la esquina de la calle San Cristóbal y la plaza Plateros, que ha celebrado recientemente su primer aniversario.

Este establecimiento se dedica a productos gourmet, con productos de Jerez, nuestra provincia, de Andalucía, con hueco también para exquisiteces del resto de España.

La alcaldesa, además de felicitar al propietario y su equipo, ha mostrado su orgullo por el éxito que está cosechando desde que abrió sus puertas “tanto por el público de la localidad como de visitantes que encuentran en este lugar exquisiteces de primer orden procedentes de toda España y donde, por tanto, es muy difícil decidirse y elegir algo”.

También ha resaltado la alcaldesa el importante lugar que ocupan en este espacio los productos de Jerez, “a los que se vienen a buscar por su fama, diversidad y calidad, de hecho esto es lo que ha impulsado a que nuestra ciudad presente su candidatura a capital gastronómica de 2026 “.

Cabe recordar que la Capitalidad Gastronómica es otorgada anualmente por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET), y distingue, desde 2012, a las ciudades con una destacada gastronomía. Desde su creación en 2012, han sido reconocidas localidades como Logroño, Burgos, Cáceres o Toledo.

En este sentido, Jerez destaca por ser el centro de la producción de uno de los vinos más famosos del mundo, además de su vinagre y su brandy a los que se suma una gastronomía con raíces rurales, marcada por las viñas y su tradición bodeguera. Sin olvidarnos de las estrellas Michelín obtenidas en los últimos años por restaurantes de la ciudad.

Por su parte, Nela García ha manifestado que es un "orgullo contar con un establecimiento de estas características en el centro. Un comercio especializado que siempre nos hacen que nos distingamos de otras localidades y de otras ofertas". Asimismo, ha resaltado la importancia de los comercios de barrios y centros que ofrecen ofertas variadas y personalidades "que los hacen únicos".