'Pizza porra', la explosión dulce única en Jerez: deliciosa rueda de porras con nutella casera y mucho más

Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026 no tiene parangón. Vinos con solera, tapas de autor, platos tradicionales, cocina única, productos de calidad sublime y establecimientos acogedores con profesionales de primera. Todo esto ya se sabe, de ahí que haya recibido el honor de ostentar la capitalidad. Nunca viene mal subrayar (sin ánimo de exagerar) que en cada esquina del municipio jerezano innovan gastronómicamente casi a diario en cualquier parcela culinaria.

Una de las últimas novedades dulces que triunfan en Jerez son los churros y porras. Parecía que todas las versiones de esta masa de sartén estaban inventadas, pero no es así. En el Bodegón 3, ubicado en avenida Rafa Verdú, frente al Estadio de Chapín, elaboran desde el pasado mes de abril de 2025 la porra pizza, una explosión dulce que fusiona "tradición y antojo" y que cada vez cuenta con más adeptos. "NOVEDAD!! Presentamos la Pizza-Porra!!! Deliciosa rueda de porras con nuestra nutella casera, y kinder bueno! Añade tu galleta favorita! Y déjate fascinar por una explosión muuuuy dulce", anunciaba esta churrería-bar jerezana al lanzar este producto.

En este establecimiento se han atrevido a poner toppings a un producto cuyo origen se remonta a muchos siglos atrás. Unos dicen que ya los romanos en el siglo I elaboraban algo muy parecido. Otras voces son partidarias de un origen oriental, concretamente en China (por su similitud con el youitao o palos fritos de pan). Otras, aseguran que los pastores españoles comenzaron a elaborarlo para sustituir al pan fresco. Lo cierto y seguro es que, en casi cualquier municipio de España se degustan los churros y las porras, solos o mojados con chocolate (el matrimonio ideal), con azúcar, rellenos..., pero nunca antes como en este establecimiento de Jerez. "De 10!!!", "Deliciosas", comentan diferentes clientes que se han llevado este capricho a la boca. El origen de las porras se desconoce, pero la versión del presente y el futuro se come en la Capital Española de la Gastronomía 2026.

El precio es de 6,50 euros y su tamaño invita a ser compartido, aunque no es obligatorio.

Team salado o Team dulce

La carta del Bodegón 3 satisface a los amantes del dulce y del salado. En los desayunos también encuentras el típico andaluz, mollete o bocata con aceite, jamón y salmorejo o con mistintas mantecas, con buen café. Por supuesto, churros y porras. Sin embargo, también ofrece platos muy dulce para los más golosos. Cierto es que, desde su lanzamiento, la porra pizza es la estrella, pero no la única opción dulce que ofrecen.

¿De qué equipo eres tú? ¿Te atreves a probar la pizza porra?