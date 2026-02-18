Un tocino de cielo de récord en Jerez: más de 7.000 porciones a un precio simbólico

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, acompañado del presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, y el director provincial de Proyecto Hombre, Luis Bononato, han presentado la actividad ‘De Jerez al Cielo, Tocino de Récord’, que se engloba en el calendario de actividades con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía que la ciudad ostenta durante este año. La cita está prevista para el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 12.00 horas en la plaza del Arenal.

Hasta 7.000 unidades que se venderán con carácter solidario al precio simbólico de un euro, se van a elaborar de este postre por un nutrido grupo de profesionales locales de la pastelería que participarán en esta jornada festiva con el objetivo de batir un récord. Todo el dinero recaudado se destinará a beneficio del Programa Proyecto Joven de Proyecto Hombre.

Antonio Real ha recordado la importancia de esta iniciativa que “pone en valor y resalta lo nuestro, las tradiciones y la repostería de siempre. Dentro del marco de la Capital Española de la Gastronomía no podía faltar el Tocino de Cielo de Jerez, nuestro postre más emblemático y más si ayudamos gracias a un evento solidario cumpliendo así un doble objetivo”.

Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, ha destacado que “este evento nace para poner en valor uno de los postres más emblemáticos de nuestra tradición gastronómica y, al mismo tiempo, convertir esa celebración en una acción solidaria con impacto real en nuestra ciudad”. En este sentido, ha subrayado que “la elección del tocino de cielo no es casual, ya que se trata de un símbolo culinario profundamente ligado a Jerez, a su historia y a la excelencia repostera que siguen demostrando nuestros profesionales”.

Luis Bononato, en representación de Proyecto Hombre, ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Asociación Hostelería Jerez por volcarse una vez más con las comunidades terapéuticas. “Las entidades sin ánimo de lucro siempre tenemos dificultades económicas y que haya asociaciones y administraciones públicas que colaboren con nosotros es muy importante. La recaudación de este evento va destinada a Proyecto Joven dedicado a menores y adolescentes de menos de 21 años que tienen problemas de adicciones y consumo, fundamentalmente de hachís, alcohol y nuevas tecnologías. Es un momento especial para nosotros coincidiendo con nuestro 35 aniversario para seguir manifestando nuestro compromiso y seguir dando respuesta a estas adicciones que se expresan ahora de otra forma”, ha concluido.

Es habitual que, con motivo de la Capital Española de la Gastronomía, cada año se realice un evento de similares características en la ciudad designada. El más reciente es el caso de Alicante, donde hicieron realidad una coca de mollitas gigante, uno de los productos de repostería más populares de toda su provincia. Con esta actividad la ciudad continúa rindiendo homenaje a su gastronomía -en este caso a su postre más emblemático- poniendo en valor sus recursos culinarios protagonistas gracias a la capitalidad gastronómica que Jerez ostentará durante todo este año.