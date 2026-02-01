Torresoto y su casa de de Bernarda Alba

Sebastiana López es una mujer valiente, una persona cuya vida ha sido una constante de superación, de ir logrando retos. Su primer contacto con las artes escénicas fue en los años 80, y desde entonces ha desarrollado proyectos de todo tipo, el más reciente el de la compañía ‘Timba timbero’ en el barrio de Santiago. Su “última locura”, como ella misma reconoce, se llama ‘Compañía de Teatro Yerbagüena’, un proyecto en el que comenzó a trabajar a finales del pasado año y que hoy día es una realidad gracias a un grupo de trabajo 13 personas.

En esta ocasión, Sebastianaha comenzado desde cero gracias al apoyo de la Asociación de Vecinos de Torresoto e Hijuela de las Coles, donde su presidente, Pedro Saborido, también ha sido parte fundamental para arrancar con la iniciativa.

“Después de terminar con ‘Timba timbero’, mi compañía, que se diluyó porque algunas personas no podían por problemas de salud, y otras, sobre todo los jóvenes, se fueron a estudiar, me propusieron este proyecto, y no pude rechazarlo, porque el teatro es algo que me apasiona”, comenta Sebastiana.

Cuando llegó, “me encontré con gente con mucha inquietud, gente que hace muchas cosas por la asociación, pero que no habían hecho teatro en la vida”.

Un momento del ensayo de la obra. / Miguel Ángel González

A pesar de este inconveniente, Sebastiana eligió una obra nada sencilla, ‘La casa de Bernarda Alba’, “yo creo que la más difícil de Federico García Lorca. Yo la mayoría de obras que he representado han sido de los hermanos Álvarez Quintero, pero esta vez quería acercarme al universo Lorca, y sobre todo algo dramático”, comenta.

Así comenzó todo. Dentro del grupo, integrado por 13 personas, encontramos “gente que está trabajando, pero también amas de casa, es un grupo diverso porque hay gente joven y gente ya con una edad, por eso estoy tan contenta, de la ilusión con la que cada miércoles, en nuestra hora de ensayo, todos se vuelcan”.

Lo más complicado en este proceso “ha sido aprenderse el papel, teniendo en cuenta que nunca habían hecho teatro y que la obra en sí es complicada. Memorizar los diálogos no ha resultado fácil, pero creo que poco a poco lo han ido asimilando y me han sorprendido gratamente su capacidad para actuar”.

Su puesta de largo fue el pasado 10 de enero en la sede de la asociación, que se llenó hasta los topes para el estreno.

Ahora, tras el éxito, repiten representanción, que será, gracias a la asociación Unidos por Santiago, en el instituto Santa Isabel de Hungría el próximo jueves 5 de febrero a partir de las 19 horas. El acceso es libre hasta completar el aforo.