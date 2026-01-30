Espectaculares fotos aéreas del río Guadalete a su paso por La Barca

El río Guadalete extiende ya su cauce por los terranos aledanos que llevaban años secos.

La crecida del Guadalete ha vuelto a poner en jaque a la zona rural. Los más de seis metros (nivel rojo) alcanzados en Jerez han provocado el desalojo de hasta 650 vecinos de barriadas rurales cercanas al río como La Ina, La Greduela y Las Pachecas.

Como ya pasara en las inundaciones de 1996 y en las de 2009 y 2010, las intensas y constantes lluvias caídas en las últimas semanas se han notado rápidamente en el caudal.

Buena prueba de ello son las fotografías aéreas captadas este jueves en La Barca, donde el río se mantiene también en nivel rojo, es decir, por encima de los cuatro metros (ya que en este punto la cota es más baja). Como consecuencia, el río ha dejado unas espectaculares imágenes.

Otra de las imágenes del río a su paso por La Barca.

El caudal, habitualmente casi escondido entre los numerosos árboles y arbustos de la ribera, se extiende ahora por todas las áreas cercanas al río, ocupando zonas que llevaban años secas. De momento, el agua ya se ha 'tragado' el puente chico de La Barca y la zona recreativa ubicada bajo el conocido puente de hierro.

Parcelas anegadas por el Guadalete, con el campo de fútbol de La Barca a la izquierda de la imagen.

En estos momentos, el río se mantiene estable y su crecimiento en La Barca no ha afectado a viviendas, sólo a parcelas agrícolas. No obstante, la llegada de nuevas precipitaciones intensas la semana que viene, unido a los desembalses de Bornos y a las lluvias en Grazalema, podría provocar que el Guadalete siga recuperando terreno a su paso por esta entidad local autónoma.