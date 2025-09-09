Un total de 16.169 alumnos inician mañana el curso 25/26 en Jerez

Una imagen de una de las aulas del colegio Montealegre, lista para acoger mañana a los alumnos.

Aunque desde el pasado lunes 1 de septiembre, los centros educativos de la ciudad reactivaron su actividad, la cercanía del inicio oficial de curso, programado para mañana miércoles 10 de septiembre en segundo ciclo de Infantil, Primaria yEducaciónEspecial, hace que estos primeros días de la semana sean especialmente intensos.

La finalización de las labores de limpieza, que sigue trayendo algún que otro problema con los centros tras el convenio de horarios firmado el pasado curso por el Ayuntamiento, pero sobre todo la reorganización de los espacios y la estructuración de los cursos copan estos días la actualidad de los colegios.

Las labores de limpieza se multiplican estos días en los colegios. / Manuel Aranda

A ello hay que añadir las reuniones que esta semana se mantienen con las familias de los niños y niñas que se incorporan a la nueva etapa escolar, en concreto, segundo ciclo de Infantil, a las que se les explica cómo afrontar estos primeros días de clase y el proceso de adaptación.

No hay que olvidar que los más pequeños, los que entran en Primero de Infantil, tendrán desde el miércoles, fijado como el primer día de clase, horarios especiales para su adaptación, horarios que comprenden dos horas y que se mantendrán también la semana que viene.

El resto comenzará con dos horas mañana miércoles y a partir del jueves accederan a los centros con horario normal, es decir, de 9 a dos de la tarde.

En Jerez, según datos de la delegación territorial de Educación, retornarán mañana a las aulas un total de 16.169 alumnos, de los cuales 11.734 cursarán estudios en Primaria, es decir de 1º a 6º, y 4.435 lo harán en segundo ciclo de Infantil, o sea, de 1º a 3º de Infantil.

Dos docentes, preparando el trabajo de esta semana en un aula del CEIP Montealegre. / Manuel Aranda

El comienzo escolar en Jerez coincidirá también con obras. Así, si el pasado año tanto el Tartessos como el Elio Antonio de Nebrija iniciaron el curso con obras, en esta ocasión será el CEIP Alfonso X, que se encuentra también en una importante transformación. La primera fase estará terminada en apenas un mes, y a partir de ahí comenzarán la segunda y definitiva, que se prolongará, previsiblemente, hasta el mes de marzo. Esto hará que el alumnado, en estas primeras semanas de cole, seguirán accediendo al centro por una entrada provisional, algo que ya lelvaban haciendo desde el final del pasado curso. Eso sí, el comedor arrancará sin ningún contratiempo este jueves.

Las obras de este curso 25/26 afectan a otros dos centros, el CEIP Alcazaba y el CEIP Miguel de Cervantes. A ambos se les concedió el la autorización para contar este año con comedor escolar tras muchos años de peticiones.

Sin embargo, a día de hoy, según ha podido conocer este Diario, el funcionamiento de ambas instalaciones, como ya ocurrió pasado año con Tartessos y Elio Antonio de Nebrija, aún está por ver, al menos en estos primeros días de curso.

Otras de las obras realizadas afectan a la zona rural, ya que tanto el Pablo Picasso de Estella del Marqués como el CEIP Guadalete de El Torno, dos centros que han sido reformados estos últimos meses a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, que coordina Diputación.