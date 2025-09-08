Los nuevos horarios de los autobuses urbanos de Jerez entran hoy en vigor

Desde este lunes entran en vigor los nuevos horarios del servicio municipal de autobuses, que serán los que estén vigentes hasta el 28 de junio del año próximo. Ahora bien, estos no son definitivos puesto que se prevén ampliar a lo largo de los próximos meses conforme el transporte público vaya recibiendo nuevos vehículos que permitan ir renovando la vetusta flota.

Es habitual que, con la llegada del mes de septiembre, comience a aplicarse el horario de invierno en esta prestación, que suele tener un mayor número de servicios respecto al verano debido al aumento de la demanda. Sin embargo, este verano ha sido excepcional para este servicio dado que a principios de julio el gobierno municipal decidió reducir la frecuencia de paso de todas las líneas ante la falta de vehículos por las averías y la escasa fiabilidad de los últimos autobuses adquiridos, los de la marca Otokar, que ya han sido retirados de la circulación.

El pasado viernes, el ejecutivo municipal anunció que, tras la llegada de ocho vehículos suministrados por una empresa domiciliada en Vigo, el servicio podrá comenzar a funcionar con el horario de invierno, aunque la normalidad no se alcanzará en todas las líneas -el ejecutivo explicó que se recuperará la frecuencia de paso en "más de la mitad de las líneas" y que todas tendrán el mismo horario de inicio y final del servicio que antes del verano-.

Según estimaciones realizadas por este periódico, basadas en los horarios del pasado año y en los que empezarán a aplicarse desde este lunes, serán 10 las líneas que volverá a tener la misma operatividad que el invierno pasado. Mientras, en las ocho restantes, aunque se aumentan las frencuencias de paso respecto al verano, aún no se alcanzará los niveles de prestación de la pasada temporada invernal.

Línea 1 (Plaza Esteve-San Telmo)

Esta línea que conecta el centro con la zona sur recupera las frecuencias de paso que tuvo el pasado invierno. El primer autobús saldrá del Mopu a las siete y diez de la mañana y el último servicio se prestará a partir de las nueve y media de la noche. Vuelve a tener 21 frecuencias en los días laborables.

Línea 2 (Plaza Esteve-Picadueñas)

Desde este lunes vuelve a tener las 17 frecuencias diarias en días laborables que tuvo el pasdado invierno. Comenzará a estar operativo a las siete y cuarto de la mañana desde Picadueñas y su último servicio lo iniciará a las nueve y cuarto de la noche.

Línea 3 (Plaza Esteve-Las Torres)

Aunque aumenta la frecuencia de paso respecto al verano, esta línea que da servicio a buena parte de la zona oeste de la ciudad (Santiago, La Plata e Icovesa), aún no alcanzará las del pasado invierno (37 frente a 41). Eso sí, mantiene su horario de inicio pasadas las seis y media de la mañana desde La Plata y extendiéndose hasta pasadas las 10 de la noche.

Línea 4 (Plaza Esteve-Hipercor-San Joaquín)

Esta ruta que conecta el centro con la zona norte tendrá a partir de este lunes 32 frecuencias de paso, unas nueve menos respecto al pasado invierno. Estará operativa desde minutos antes de las siete de la mañana desde Ceret Alto (calle de Buenos Aires) e iniciará su último servicio minutos antes de las diez de la noche.

Línea 5 (Plaza de las Angustias - Guadalcacín)

Aunque recupera el número de frecuencias (13), esta línea comenzará a estar operativa una media hora más tarde dado que no comenzará en la plaza de las Angustias, sino que su primer servicio lo hará desde la pedanía de Guadalcín (calle Ferretería) a partir de las siete de la mañana. No obstante, y salvo algún que otro ajuste, mantiene los mismos horarios que el invierno anterior.

Línea 6 (Plaza Esteve - La Granja)

A partir de este lunes, esta línea contará con 28 frecuencias de paso en días laborables, unas nueve menos que el anterior invierno. Eso sí, casi duplica a las que tenía en comparación con los meses de julio y agosto. Los autobuses que cubrirán esta línea estarán en circulación desde las siete de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche.

Línea 7 (Plaza de las Angustias - Estella)

Esta línea que da servicio a parte de la zona este y a la pedanía de Estella volverá a contar con los mismos servicios que el año pasado. Así, contará con 18 frecuencias de paso en los días laborales partiendo el primero de los autobuses a las siete de la mañana desde la calle Arboleda de la pedanía.

Linea 8 (Circular I)

Una de las dos líneas circulares del transporte público jerezano pasará a tener 35 frecuencias de paso en los días laborales, nueve más que en verano. No obstante, no alcanzará la prestación del pasado invierno que alcanzó las 42. Eso sí, estará operativa desde las seis y veinte de la mañana con la primera salida desde el Mopu hasta pasadas las once de la noche.

Línea 9 (Circular II)

La segunda de las líneas circulares estará en funcionamiento desde este lunes en horario de seis de la mañana con 37 frecuencias de paso, cinco menos respecto al anterior invierno. En verano, esta ruta tuvo 32 frecuencias de paso.

Uno de los autobuses suministrados por una empresa de Vigo que se incorporan de manera temporal a la flota jerezana. / Manuel Aranda

Línea 10 (Canaleja - Plaza Esteve - Hospital)

Esta ruta, que conecta las zonas este y oeste de la ciudad, aumentará sus servicios respecto al verano, pero tampoco alcanzará las frecuencias de paso del pasado invierno. Así, entre las siete menos diez de la mañana, hora de la primera salida, y las nueve y veinte de la noche, la última, tendrá 21 frecuencias de paso, cuatro menos que el año pasado.

Línea 11 (Plaza Esteve - La Marquesa)

La línea 11 recupera la operatividad que tuvo durante el pasado invierno con 19 frencuencias entre las siete y cuarto de la mañana y las nueve y diez de la noche, hora del inicio del último servicio.

Línea 12 (Plaza de las Angustias - San José Obrero)

Al igual que la 11, la línea 12 recupera las frecuencias que tenía. Se han realizado ligero ajustes al horario que se aplicaba antes del verano.

Línea 13 (Alcázar - Puertas del Sur)

Esta ruta contará con 16 frecuencias, las mismas que el año anterior. Su horario se mantiene desde las siete de la mañana hasta las nueve menos diez de la noche como última salida.

Línea 14 (Plaza Esteve - El Encinar)

Mantiene las 20 frecuencias de paso que tuvo el pasao año y apenas varían los horarios de paso por las distintas paradas.

Línea 15 (Nueva Jarilla - Plaza de las Angustias - El Portal)

Se recupera la frecuencia y se mantienen prácticamente los horarios en los dos sentidos que tiene esta ruta. Así, entre la plaza de las Angustias y Nueva Jarilla habrá 10 frecuencias durante la jornada coenzando la primera a las siete menos cuarto de mañana desde la pedanía. Mientras, entre las Angustias y El Portal habrá otras 10 frecuencias saliendo la primera desde la barriada rural a las siete de la mañana.

Línea 16 (Rotonda de los Casinos - Las Flores)

Es una de las líneas que menos frecuencias de paso recupera con la entrada en vigor del nuevo horario de invierno. Así, de las 38 que tenía la pasada temporada pasa a 21, apenas dos más que en verano., El primero de los servicios partirá de la avenida de Tío Pepe a las siete de la mañana.

Línea 17 (Rotonda de los Casinos - Montealto)

Al estar operativa solo los días laborables, fue la única que no se recortó en verano y ahora en la temporada invernal se mantendrá igual. El primero de los servicios se iniciará en torno a las siete y media de la mañana y tendrá 14 frecuencias de paso de lunes a viernes no festivos.

Línea 18 (Plaza de las Angustias - Luz Shopping)

Es otra de las líneas que aún tiene que recuperar más frecuencias. Así, en este arranque de la temporada tendrá 16, unas 10 menos que en la temporada anterior.

Todos los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace de la página web de la empresa municipal Comujesa. PINCHE AQUÍ