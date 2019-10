Los trabajadores de ambulancias presionan con el anuncio de una nueva huelga desde el día 15

El conflicto, casi continuo, en el transporte sanitario de la provincia vive un nuevo episodio con la convocatoria de huelga con carácter indefinido desde este próximo 15 de octubre. En los últimos dos años los sindicatos han convocado al menos cuatro huelgas, la mayor parte de ellas desconvocadas en el último momento tras llegarse a acuerdos en el Sercla.

De hecho el día 14 está prevista una reunión en este Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales y UGT ha pedido a la Administración sanitaria, con la que el sindicato se muestra muy crítico, a asistir "y dar muestras de su responsabilidad para evitar la huelga. De lo contrario será más de lo mismo y la huelga muy a nuestro pesar estará servida".

En opinión de UGT, la delegación territorial "esconde la cabeza bajo el ala ante los graves problemas que tienen los trabajadores del sector sanitario de ambulancias" y culpabiliza a la Junta y, más en concreto a la delegación territorial, de que "estas tres empresas, Digamar Jerez, SSGA Campo de Gibraltar y SSGA Cádiz, campen a sus anchas y hagan lo que les da la gana".

Mantiene que tanto el sindicato como los distintos comités de empresa han trasladado desde el principio a la delegación territorial y a sus nuevos responsables tras el cambio del Gobierno andaluz, la situación de los trabajadores de ambulancias en la provincia de Cádiz. "Es una grave irresponsabilidad que la única respuesta que encontramos por su parte es que no saben, no contestan. No queremos pensar qué oscuros intereses mantienen estas empresas con dicha delegación territorial, dado que llama muy poderosamente la atención que hasta ahora la única empresa que cumple con sus obligaciones laborales hacia los trabajadores es Ambulancias Barbate".

Los motivos de la nueva convocatoria de huelga, según enumera UGT, son por un lado que las empresas concesionarias del transporte sanitario no han aplicado el Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Asegura, además, el sindicato que no se está aplicando el registro horario, con firma de los trabajadores, ni las empresas han convocado a los representantes legales de los trabajadores para explicar las medidas oportunas.

A todo ello se suma, según la representación sindical, que las empresas, de manera unilateral, han dejado de abonar las guardias al final de la mensualidad en la que se realizaban, como era la costumbre, pasando en la actualidad a abonarse al mes siguiente. "Todo ello se ha realizado sin una previa negociación con los representantes de los trabajadores".

También denuncia el sindicato que se está abusando de los contratos a tiempo parcial y de los contratos en prácticas, que en muchos casos no se están respetando los preceptivos descansos entre turnos ni los descansos de fin de semana, la falta de actualización de las tablas salariales, el retraso de la entrega de la ropa de trabajo y por último, la no entrega a los trabajadores del recibo de la nómina.