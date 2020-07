Los trabajadores de la limpieza amenazan con huelga indefinida tras el verano

Huelga indefinida. Es el anuncio que ha hecho el comité de empresa de la limpieza viaria y recogida de basura tras el "reiterado incumplimiento del convenio colectivo". El presidente del colectivo, Juan Carlos Conesa, ha analizado la situación del servicio, cuando está a punto de cumplir un año la UTE conformada por FCC, Equal y Cointer en Jerez.

"El inicio del servicio el 23 de agosto de 2019 fue totalmente caótico con la salida de Urbaser y la entrada de la nueva concesionaria. Queremos comunicar que, desde el inicio de la licitación, hay algunos centros de trabajo que están sin agua, sin luz, vestuarios sin aseos... No hemos tenido ninguna medida de seguridad", denuncia Conesa.

El comité añade que "la mayoría de los vehículos, cuando se inició el servicio, eran de alquiler, vehículos antiguos. Sobre los nuevos triciclos se le ha comunicado tanto a la empresa como al Ayuntamiento que no son los más adecuados para realizar el servicio en Jerez, cosa que han obviado totalmente". "Tenemos a varios compañeros con accidentes de consideración, ya que estos vehículos no tienen la rigidez necesaria y se parten. Además, el mantenimiento de estos vehículos no se lleva a cabo, desde el inicio del servicio han estado más tiempo averiados que en la calle", remarcan desde el comité.

A finales del año pasado se inició la negociación del nuevo convenio y el comité presentó un anteproyecto. Sin embargo, por "desencuentros" con la empresa se anunció una huelga para el pasado 15 de marzo, movilización que se quedó suspendida por "compromiso" de la plantilla con la ciudad ante el estado de alarma por el Covid.

Entre estos "desencuentros" el comité ha denunciado que "en el pliego de condiciones hay un tema sobre el personal con discapacidad, y la dirección de la empresa ha pretendido que no se mantenga nuestra tabla salarial para los discapacitados y para el personal de nueva contratación. La empresa quiere quitarles de la nómina 350 euros, algo que evidentemente no vamos a consentir".

Además, el comité informa de que en el nuevo pliego de condiciones "se deja claro que a partir de los 21 días de baja del trabajador, la empresa tiene que suplirlo. Estos señores se han tirado diez meses sin llevar a cabo este articulado del pliego y lo han empezado a cumplir hace un mes, después de que el comité le comunicara por escrito que lo trasladaría al Ayuntamiento".

"Hemos estado soportando esta situación desde el inicio de la licitación por compromiso del comité y de la plantilla con la empresa y la ciudad", hace hincapié el presidente del comité, quien añade que "después de 25 años de servicio con Urbaser y tras casi un año con la nueva concesionaria, tenemos que dejar muy claro la poca formalidad y el poco compromiso de esta empresa hacia el comité y la plantilla en relación a la petición de documentación, informes, actas...".

Asimismo, el comité hace hincapié en que "se incumple el pliego de condiciones en relación a los servicios que se deben realizar en Jerez, a las dotaciones de los vehículos... Evidentemente esta fiscalización no pertenece al comité de empresa. Esta fiscalización le pertenece al Ayuntamiento de Jerez, que es el que debe estar pendiente de que se cumpla el pliego". A pesar de ello declaran que "todo esto ya se le ha comunicado al Ayuntamiento hace unos días a la espera de poder darle una solución, porque a día de hoy esto se sigue incumpliendo".

"Queremos dejar muy claro que lo que indica el pliego de condiciones es el total respeto al convenio colectivo en vigor, cosa que esta empresa no está cumpliendo en absoluto. Desde hace unos meses no hemos parado de acudir a Inspección de Trabajo para solventar problemas. Y si la situación no da un cambio a positivo tomaremos las medidas judiciales oportunas, o las que la plantilla de trabajadores crea necesaria. Tenemos ya encima de la mesa una huelga indefinida tras el verano", subraya Conesa.

En relación a la alarma sanitaria, "la plantilla se ha volcado con la situación. Los EPI no han sido todo lo correcto que deberían, igual que la desinfección de todos los centros de trabajo, que no se han llevado a cabo. Y no se ha llevado a cabo mientras que los trabajadores han estado ahí día tras día. Sin embargo, la empresa no ha estado a la altura", denuncian.

El comité insiste en que "la llave" para desbloquear este conflicto "la tiene el Ayuntamiento. Nosotros vamos velar y defender nuestro convenio hasta el final".