La diputada electa de Ciudadanos en la provincia, María del Carmen Martínez, ha comparecido este domingo al filo de la medianoche con gesto serio y en solitario para valorar los nefastos datos que la formación ha logrado en estos comicios, tras pasar de ser la segunda fuerza política a la quinta en la provincia.

Martínez ha reconocido desde el primer momento que "el resultado no era el que esperábamos". "Hemos hecho un trabajo, hemos comunicado nuestro mensaje y le hemos contado a la gente en esta campaña de tú a tú cuál ha sido nuestro mensaje pero los resultados no han sido los esperados", ha insistido, asegurando que Cs no tiene problema "en decirlo y en reconocer cuando los resultados no son los que se esperan, cuando son unos resultados no deseados, como lo ha reconocido Albert Rivera en Madrid".

En este sentido, ha asegurado que "se abre un nuevo mapa político, un nuevo escenario en el que los españoles han elegido más Sánchez, más Vox y menos centro". Por ello, Martínez ha dejado claro que ahora toca "reflexionar y así lo haremos. Todos tenemos que reflexionar porque estos resultados solo dan pie a reflexionar y pensar en lo realizado y a tomar decisiones, por supuesto".

A pesar de los malos resultados, Martínez ha recalcado que la formación contará con ella como diputada en el Congreso, por lo que ha dado las gracias "a esos votantes que han seguido demostrando su confianza en un proyecto de centro y con las ideas claras". "Decirle que van a tener una representación fuerte aunque yo me encuentre sola en el Congreso. Será una representación fuerte y seguiremos llevando los problemas y todas las deudas históricas que mantiene el Gobierno central con la provincia", ha afirmado, añadiendo que "el trabajo será incansable si finalmente se forma Gobierno". "Que no duden que el trabajo será aún más fuerte aunque sea con menos personas", ha asegurado.

Martínez ha destacado la importancia de tener, al menos, un representante por la provincia en el Congreso, lo que permitirá que "estemos ahí siempre con nuestros afiliados, con las empresas, los autonómos, las familias, los pensionistas, los trabajadores... todos seguirán estando en el centro de nuestras políticas y de nuestras iniciativas. No los olvidaremos y seguiremos poniendo siempre en el centro a las personas porque las personas son el centro de la política y Cs eso sí que no lo va a cambiar ni ahora ni nunca".

Tras valorar los resultados, la diputada electa ha adelantado que "habrá que ver qué es lo que ha fallado. Hemos sido los mismos candidatos y hemos hecho una campaña más fuerte visitando más sitios y hablando con más sectores y representación de colectivos, tendremos que ver qué ha pasado a partir de mañana".

Durante su comparecencia, la jerezana María del Carmen Martínez ha agradecido también el trabajo realizado por los afiliados y apoderados del partido, así como por todas las personas que han participado en la campaña. Además, ha mostrado su agradecimiento "a los compañeros cargos electos de la provincia porque que sin ellos la campaña no hubiera sido posible".

En este punto, ha destacado el trabajo realizado por Javier Cano, que no repetirá como diputado, y ha destacado también el papel del jerezano Carlos Pérez, que tampoco será senador por la provincia.