Trabajos de emergencia en CEIP La Unión, Gloria Fuertes y San Juan de Dios tras el temporal

El Ayuntamiento llevará a cabo obras de emergencia en tres centros educativos de la ciudad para subsanar los problemas provocados por el paso de las últimas borrascas. Así lo ha confirmado la delegada de educación, Nela García, quien ha acudido personalmente a los centros para comprobar su situación.

En concreto, Nela García ha visitado los CEIP La Unión, Gloria Fuertes y San Juan de Dios con los responsables de la empresa Muserac, que van acometiendo los trabajos en función de las condiciones climatológicas, siempre por supuesto atendiendo a la prevención de riesgos laborales.

"Hemos priorizado estos centros porque los desperfectos están afectando al funcionamiento cotidiano de las clases ya que se han visto afectadas algunas aulas. Son trabajos de emergencia para que los colegios puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado la delegada.

En este contexto, la delegada de Educación ha recordado que el ejecutivo local está elaborando un ‘plan de choque’ para fijar un mapa de actuaciones específicas en los centros educativos que presentan incidencias y que se intensificará una vez pase el temporal que azota a la ciudad: “creo que se entenderá que lo prioritario son cubiertas, techos, voladizos, canalizaciones y temas eléctricos…".

García ha vuelto a reiterar el agradecimiento por la cooperación mostrada por las Ampas, la Flampa, directores, equipos de los colegios y, por supuesto, de todos los dispositivos municipales de Medio Ambiente, Parques y Jardines y empresas concesionarias de mantenimiento y de limpieza que están haciendo una labor ímproba durante estos días así como a los trabajadores del Área de Educación”. Y ha señalado que, "aunque empecemos por estos tres centros debido a la urgencia de las intervenciones que tenemos que realizar, nuestra prioridad son también el resto de colegios a los que atenderemos con el Plan de Choque. La comunidad educativa puede estar tranquila porque no dejaremos a ningún colegio sin atender".